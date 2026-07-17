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Akımınız batsın! Erkeksi görünmek için binlerce liralık telefonları parçalıyorlar

Akımınız batsın! Erkeksi görünmek için binlerce liralık telefonları parçalıyorlar
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TikTok'ta yayılan yeni akım kapsamında bazı erkek kullanıcılar, daha erkeksi görünmek amacıyla iPhone'larını çekiçle kırıp kesici aletlerle delerek sosyal medyada paylaşıyor. Rusya kaynaklı olduğu belirtilen akım kısa sürede yayılırken, teknoloji uzmanları bataryaya zarar verilmesinin patlama, yangın ve zehirli gaz salınımı gibi ciddi riskler taşıdığı uyarısında bulundu.

  • TikTok'ta yayılan bir akımda kullanıcılar iPhone'larını çekiçle kırıp kesici aletlerle delerek kullanılmaz hale getiriyor.
  • Akım, Rusya merkezli olup kadın kullanıcıların paylaşımlarıyla başladı ve yüzlerce iPhone'un tahrip olmasına yol açtı.
  • Uzmanlar, bataryanın delinmesinin patlama, yangın ve zehirli gaz salınımına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Sosyal medya platformu TikTok'ta son günlerde yayılan yeni bir akım, binlerce liralık akıllı telefonların bilinçli olarak tahrip edilmesine yol açtı. Rusya merkezli olduğu belirtilen akımda, kullanıcılar iPhone telefonlarını çekiçle kırıyor, kesici aletlerle delerek kullanılmaz hale getiriyor.

KADINLARIN PAYLAŞIMIYLA BAŞLADI

Rus haber sitesi Mash'in aktardığına göre akım, kadın kullanıcıların yaptığı paylaşımlarla başladı. Sosyal medyada paylaşılan, "Eşcinsel iPhone 17 Pro'su yerine, gerçek erkek adamın kırık iPhone 11'i" ifadelerinin ardından çok sayıda erkek kullanıcı telefonlarını parçalayarak video paylaşmaya başladı.

Kısa sürede yayılan akım nedeniyle yüzlerce iPhone'un kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, videolar milyonlarca kez izlendi.

ÇEKİÇLE KIRIYOR, BIÇAKLA DELİYORLAR

Paylaşılan görüntülerde bazı kullanıcıların telefonlarını çekiçle parçaladığı, bazılarının ise sivri ve kesici aletlerle cihazların arka kısmını deldiği görüldü. Cihazların ekranlarının karardığı ve çalışmaz hale geldiği anlar da videolara yansıdı.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARI

Teknoloji uzmanları ise akımın yalnızca maddi zarara yol açmadığını belirterek ciddi güvenlik risklerine dikkat çekti. Uzmanlara göre iPhone'ların cam arka kapağının kırılması cihazın suya dayanıklılık özelliğini ortadan kaldırırken, bataryanın sivri cisimlerle delinmesi ise patlama, yangın ve zehirli gaz salınımına neden olabiliyor.

Yetkililer, sosyal medyada beğeni uğruna bu tür tehlikeli akımlara katılınmaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Akıl bedava.

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