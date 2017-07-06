Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|14.010,00
|-6,58
|İş Bankası (B)
|1.110,00
|-2,29
|13,89
|İş Bankası (C)
|7,48
|0,13
|50,27
|İş Bankası (Kur.)
|6.000,00
|-3,18
|İş Fin.Kir.
|1,14
|-0,87
|10,26
|İş Girişim
|1,77
|-1,12
|18,00
|İş GMYO
|1,46
|0,00
|5,62
|İş Yat. Men. Değ.
|1,52
|-1,30
|32,19
|İş Yat. Ort.
|0,84
|1,20
|0,00
|İşbir Holding
|105,90
|0,86
|3,82
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,00
|28,57
|İttifak Holding
|2,09
|-0,48
|17,42
|İz Hayvancılık Tarım
|2,19
|-0,45
|61,03
|İzmir Demir Çelik
|3,28
|-0,30
|23,77
|İzmir Fırça
|3,80
|2,15
|146,75
|İzocam
|24,66
|-0,48
|0,49
|Jantsa Jant Sanayi
|27,58
|-1,01
|33,98
|Kapital Yat. Holding
|0,53
|0,00
|26,19
|Kaplamin
|2,57
|0,00
|164,95
|Kardemir (A)
|2,05
|1,49
|45,39
|Kardemir (B)
|2,04
|0,99
|37,84
|Kardemir (D)
|1,83
|-1,08
|59,13
|Karel Elektronik
|5,02
|-3,09
|165,61
|Karsan Otomotiv
|1,24
|-0,80
|14,81
|Karsu Tekstil
|0,75
|-2,60
|78,57
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,09
|1,80
|107,76
|Kartonsan
|274,10
|-0,90
|6,72
|Katmerciler Ekipman
|12,08
|-1,39
|65,03
|Kent Gıda
|148,20
|2,70
|14,44
|Kerevitaş Gıda
|47,78
|0,13
|34,90
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|2,70
|72,73
|Kiler GMYO
|3,25
|-2,11
|113,82
|Klimasan Klima
|7,71
|-1,15
|1,18
|Koç Holding
|16,16
|-0,49
|19,54
|Konfrut Gıda
|16,84
|-2,04
|36,91
|Konya Çimento
|260,80
|-0,27
|0,54
|Kordsa Global
|8,24
|-0,96
|32,43
|Koza Altın
|21,68
|2,94
|32,68
|Koza Madencilik
|3,38
|5,62
|57,94
|Körfez GMYO
|1,90
|-1,04
|26,67
|Kristal Kola
|2,61
|-1,14
|82,52
|Kron Telekomünikasyon
|16,60
|3,43
|230,90
|Kuştur Kuşadası Turizm
|9,25
|-0,54
|19,50
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|4,41
|-0,23
|42,23
|Kütahya Porselen
|6,07
|-0,82
|-16,14
|Lider Faktoring
|5,18
|-0,77
|11,88
|Link Bilgisayar
|6,98
|-1,69
|14,43
|Logo Yazılım
|57,45
|-1,37
|5,70
|Lokman Hekim Sağlık
|5,06
|-0,59
|26,18
|Lüks Kadife
|4,97
|-0,80
|27,44
|Makina Takım
|2,20
|1,85
|56,03
|Mardin Çimento
|4,46
|-0,89
|2,58
|Marka Yatırım Holding
|2,00
|0,50
|122,22
|Marmaris Altınyunus
|17,92
|-0,94
|-6,18
|Marshall
|36,28
|-1,09
|5,16
|Martı GMYO
|0,47
|0,00
|23,68
|Martı Otel
|0,57
|0,00
|58,33
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|43,08
|0,61
|Mazhar Zorlu Holding
|2,64
|0,76
|125,64
|MCT Danışmanlık
|4,89
|-0,61
|-2,40
|Mega Polietilen
|1,12
|0,90
|20,43
|Menba Holding
|0,78
|-21,21
|Menderes Tekstil
|0,77
|-3,75
|28,33
|Mensa
|0,14
|7,69
|Merit Turizm
|7,35
|5,15
|81,48
|Merko Gıda
|1,31
|-2,96
|15,93
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|0,00
|0,00
|Metemtur Otelcilik
|1,46
|-1,35
|2,82
|Metro Holding
|1,18
|0,85
|31,11
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,78
|0,36
|-5,44
|Migros Ticaret
|26,92
|-0,44
|53,13
|Milpa
|1,15
|-0,86
|19,79
|Mish Dekorasyon
|0,24
|0,00
|-4,00
|Mistral GMYO
|5,12
|0,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|-1,05
|88,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,49
|-2,61
|24,17
|Net Holding
|2,84
|0,00
|-7,10
|Net Turizm
|1,95
|-0,51
|47,73
|Netaş Telekom.
|12,89
|-0,92
|29,03
|Niğbaş Niğde Beton
|0,98
|2,08
|28,95
|Nuh Çimento
|9,88
|-0,20
|6,49
|Nurol GMYO
|5,06
|1,00
|22,82
|Odaş Elektrik
|5,43
|-2,86
|83,26
|Olmuksan-IP
|9,79
|1,56
|5,84
|Orge Enerji Elektrik
|8,55
|-0,58
|47,31
|Orma Orman Mahsulleri
|1,14
|-1,72
|17,53
|Osmanlı Menkul
|2,30
|1,77
|-23,08
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,20
|-2,22
|-18,52
|Otokar
|116,90
|3,73
|-10,54
|Oyak Yat. Ort.
|1,07
|0,94
|46,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,94
|0,00
|3,19
|Özak GMYO
|2,16
|0,93
|15,51
|Özbal Çelik Boru
|2,71
|8,84
|83,11
|Özderici GMYO
|1,68
|-0,59
|33,33
|Özerden Plastik
|2,88
|1,05
|18,61
|Panora GMYO
|4,00
|0,00
|-0,12
|Park Elek.Madencilik
|2,94
|-1,67
|44,12
|Parsan
|11,15
|0,36
|33,69
|Pegasus
|18,58
|0,43
|31,31
|Penguen Gıda
|2,00
|-1,48
|3,63
|Pera GMYO
|1,01
|3,06
|152,50
|Pergamon Dış Ticaret
|3,72
|-0,53
|5,20
|Petkim
|5,97
|-0,67
|75,29
|Petrokent Turizm
|49,40
|0,82
|12,27
|Pimaş
|4,70
|0,43
|73,43
|Pınar Et ve Un
|9,71
|0,41
|3,28
|Pınar Su
|2,03
|-1,93
|14,69
|Pınar Süt
|14,49
|-0,21
|-2,73
|Plastikkart
|3,02
|-1,63
|9,82
|Polisan Holding
|7,50
|0,13
|12,55
|Politeknik Metal
|35,52
|1,72
|103,38
|Prizma Press Matbaacılık
|1,94
|-1,02
|-16,74
|Ray Sigorta
|1,10
|-2,65
|89,66
|Reysaş GMYO
|1,05
|2,94
|56,72
|Reysaş Lojistik
|1,13
|0,89
|43,04
|Rhea Girişim
|1,20
|0,84
|9,09
|Rodrigo Tekstil
|1,87
|-1,06
|-24,60
|Royal Halı
|0,92
|0,00
|-4,17
|RTA Laboratuvarları
|2,48
|0,81
|23,69
|Sabancı Holding
|10,68
|-0,37
|19,10
|Sanel Mühendislik
|1,93
|3,21
|9,04
|Sanifoam Sünger
|2,14
|3,38
|78,33
|Sanko Pazarlama
|3,36
|-0,59
|60,16
|Saray Matbaacılık
|1,13
|0,89
|11,88
|Sarkuysan
|2,74
|-1,79
|48,62
|Sasa Polyester
|7,06
|0,14
|203,46
|Say Reklamcılık
|1,68
|-2,89
|-0,59
|Sekuro Plastik
|5,13
|-5,00
|-41,70
|Selçuk Ecza Deposu
|4,10
|-0,24
|36,67
|Selçuk Gıda
|0,29
|-3,33
|-3,33
|Senkron Güvenlik
|1,82
|0,55
|-3,70
|Serve Kırtasiye
|0,54
|1,89
|-8,47
|Servet GMYO
|3,47
|-0,86
|21,75
|Seyitler Kimya
|3,04
|0,00
|49,75
|Silverline Endüstri
|1,59
|-0,63
|41,96
|Sinpaş GMYO
|0,69
|0,00
|18,97
|Soda Sanayii
|6,53
|-0,15
|28,85
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,30
|4,88
|78,37
|Söktaş
|2,27
|-0,87
|18,76
|Sönmez Filament
|4,64
|0,43
|87,85
|Sönmez Pamuklu
|3,66
|-1,08
|78,54
|Şeker Fin. Kir.
|2,10
|-1,41
|79,74
|Şekerbank
|1,33
|-1,48
|12,71
|Şişe Cam
|4,69
|-0,42
|25,63
|T. Halk Bankası
|13,18
|0,08
|43,34
|T. Kalkınma Bank.
|5,41
|16,34
|91,17
|T.S.K.B.
|1,43
|0,00
|22,10
|T.Tuborg
|9,85
|-0,51
|28,93
|Tacirler Yat. Holding
|4,99
|-0,99
|37,09
|Taç Tarım Ürünleri
|2,58
|-0,39
|7,50
|Tat Gıda
|7,06
|-1,26
|26,55
|TAV Havalimanları
|19,56
|1,87
|45,88
|Taze Kuru Gıda
|7,85
|1,16
|-4,27
|Tek-Art Turizm
|0,83
|0,00
|36,07
|Tekfen Holding
|8,65
|-0,69
|38,93
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,32
|-0,78
|86,98
|Temapol Polimer Plastik
|5,14
|-0,39
|-45,26
|Tesco Kipa
|2,26
|0,44
|44,87
|TGS Dış Ticaret
|4,48
|1,82
|20,43
|Tofaş Oto. Fab.
|28,90
|0,56
|20,38
|Torunlar GMYO
|4,95
|0,00
|21,81
|Trabzonspor Sportif
|2,78
|0,72
|-2,11
|Trakya Cam
|4,20
|0,96
|52,27
|Transtürk Hold.
|0,40
|-2,44
|5,26
|TSKB GMYO
|0,64
|1,59
|-3,03
|Tuğçelik
|4,12
|-0,48
|3,52
|Tukaş
|2,72
|-4,23
|101,48
|Turcas Petrol
|2,00
|0,00
|36,99
|Turkcell
|11,79
|0,77
|25,67
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,73
|-0,39
|4,32
|Tüpraş
|100,00
|-0,20
|51,93
|Türk Hava Yolları
|8,31
|0,97
|65,87
|Türk Prysmian Kablo
|2,34
|-0,43
|12,54
|Türk Telekom
|6,05
|-1,31
|14,58
|Türk Traktör
|77,65
|-0,45
|9,83
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,34
|-0,05
|16,59
|Ufuk Yatırım
|1,24
|0,00
|8,77
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,53
|2,00
|30,77
|Ulusoy Elektrik
|11,48
|1,95
|57,05
|Ulusoy Un Sanayi
|3,53
|0,86
|98,31
|Umpaş Holding
|0,48
|0,00
|9,09
|Usaş Yatırımlar Holding
|0,39
|0,00
|8,33
|Uşak Seramik
|2,72
|-1,09
|97,10
|Utopya Turizm
|4,71
|0,00
|112,16
|Uzertaş Boya
|0,81
|-5,81
|Ülker Bisküvi
|22,04
|-0,81
|37,84
|Ünye Çimento
|4,24
|-3,85
|5,23
|Vakıf Fin. Kir.
|2,66
|1,14
|72,73
|Vakıf GMYO
|2,89
|-1,37
|25,11
|Vakıf Yat. Ort.
|1,72
|0,58
|52,21
|Vakıflar Bankası
|6,62
|0,61
|53,30
|Vakko Tekstil
|2,92
|-2,34
|43,14
|Vanet Gıda
|2,01
|-1,47
|-14,47
|Verusa Holding
|15,75
|1,61
|8,02
|Verusaturk Girisim
|2,74
|0,00
|-13,02
|Vestel
|6,82
|-0,73
|7,40
|Vestel Beyaz Eşya
|11,30
|-0,96
|1,72
|Viking Kağıt
|0,57
|1,79
|11,76
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,07
|-12,66
|72,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,54
|-0,87
|32,36
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,46
|-5,38
|53,75
|Yataş
|11,50
|-2,87
|118,63
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,42
|0,41
|7,08
|Yazıcılar Holdıng
|22,50
|-0,35
|73,20
|Yeni Gimat GMYO
|12,27
|0,00
|-4,92
|Yeşil GMYO
|0,74
|0,00
|29,82
|Yeşil Yapı
|1,43
|2,14
|60,67
|Yeşil Yatırım Holding
|3,70
|-4,15
|351,22
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.698,00
|-0,12
|2,28
|Yonga Mobilya
|260,00
|6,55
|Yünsa
|3,21
|1,58
|28,40
|Zorlu Enerji
|1,33
|-2,21
|14,10
(Son)