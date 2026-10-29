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Depremde büyük yıkım yaşanan Antakya'da 3 yıl sonra aynı caddede bayram! Vatandaşlar balkonlardan bayraklarla eşlik etti

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Depremde büyük yıkım yaşanan Antakya'da 3 yıl sonra aynı caddede bayram! Vatandaşlar balkonlardan bayraklarla eşlik etti Haber Videosunu İzle
Depremde büyük yıkım yaşanan Antakya'da 3 yıl sonra aynı caddede bayram! Vatandaşlar balkonlardan bayraklarla eşlik etti
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Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Atatürk Caddesi, yeniden inşa çalışmalarının ardından 3 yıl aradan sonra yeniden Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden Türk bayraklarıyla törene eşlik ederken Vali Mustafa Masatlı, 'Bir zamanlar büyük acıların yaşandığı bu caddede bugün yeniden hayat var' dedi.

  • 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Antakya'daki Atatürk Caddesi'nde 3 yıl aradan sonra yeniden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapıldı.
  • Kutlamalara Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
  • Cadde çevresindeki vatandaşlar kutlamalara evlerinin balkon ve pencerelerinden Türk bayraklarıyla eşlik etti; tören jandarma komandoların gösterisi ve okul, kurum, askeri birlik ve araç geçişiyle sona erdi.

HATAY'da 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Atatürk Caddesi'nde, 3 yıl aradan sonra yeniden Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapıldı. Vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden kutlamalara eşlik etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve çok sayıda binanın yıkıldığı Antakya ilçesindeki Atatürk Caddesi, yeniden inşa çalışmalarının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Kutlamalara; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

3 YIL SONRA AYNI CADDEDE BAYRAM COŞKUSU

Deprem öncesinde kentin önemli noktalarından biri olan caddede yapılan törenle yeniden Cumhuriyet coşkusu yaşandı. Cadde çevresindeki vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden Türk bayraklarıyla kutlamalara eşlik etti. Tören sırasında ortaya çıkan görüntüler, depremin ardından yeniden ayağa kalkan kentte bayram heyecanını yansıttı.

VALİ MASATLI: BU CADDEDE YENİDEN HAYAT VAR

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı konuşmada, "Bugün, bütün bu büyük gayretin en anlamlı neticelerinden birinin tam ortasındayız. Atatürk Caddesi'ndeyiz. Bir zamanlar büyük acıların yaşandığı, binalarının yıkıldığı, sokaklarının sessizliğe büründüğü bu caddede bugün yeniden hayat var. Şimdi bu caddede Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz" dedi. Kutlamalar, jandarma komandoların gösterisinin ardından okullar, kurumlar, askeri birlik ve araçların geçişiyle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNeyzen Erdinç Bal:

Bir Hatay'lı ve Antakya'lı olarak bizim için bu acı asla dinmeyecek. İlk gece oradaydım. Mahşer yeri gibiydi. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Bize en çok dokunan, çocukluk ve gençlik anılarımızın yok olması oldu. Caddeler, sokaklar, anılar hepsi hayal oldu. Şimdi bu fotograflara bakamıyorum bile. Tabi ki çok canlarımız da gitti. Rabbim kimseye yaşatmasın.

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