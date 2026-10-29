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Çin'de korku dolu anlar! Pencerenin önünden geçen dev yılan kamerada

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Çin'de korku dolu anlar! Pencerenin önünden geçen dev yılan kamerada Haber Videosunu İzle
Çin'de korku dolu anlar! Pencerenin önünden geçen dev yılan kamerada
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Çin'in güneybatısındaki Liupanshui kentinde bir apartmanın dış cephesinde görülen dev kral kobra, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Pencerelerin hemen önündeki metal korkuluklarda ilerleyen zehirli yılanın görüntüleri kameralara yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 8 kilogram ağırlığındaki kral kobrayı yakaladı. Dünyanın en büyük zehirli yılan türü olarak bilinen kral kobranın apartmana nasıl ulaştığı ise bilinmiyor.

  • Çin'in güneybatısındaki Liupanshui kentinde bir apartmanın dış cephesindeki metal korkuluklarda ilerleyen dev kral kobra, dairelerin pencerelerine yakın mesafede hareket etti.
  • Zehirli yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle canlı olarak yakalandı.
  • Yakalanan kral kobranın ağırlığı yaklaşık 8 kilogram olarak ölçüldü.

Çin'de bir apartmanın dış cephesinde ilerleyen dev kral kobra, bina sakinlerini korkuttu. Pencerelerin hemen önünden geçen yaklaşık 8 kilogramlık zehirli yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı.

PENCERENİN ÖNÜNDE DEV YILANI GÖRDÜLER

Çin'in güneybatısında bulunan Liupanshui kentinde pazar günü öğleden sonra sıra dışı bir olay yaşandı. Bir apartmanın dış cephesindeki metal korkuluklarda ilerleyen dev kral kobra, bina sakinlerinin karşısına çıktı. Zehirli yılanın dairelerin pencerelerine oldukça yakın mesafede hareket etmesi, apartmanda yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı. Binanın dış kısmındaki korkuluklar boyunca sürünen kral kobranın hareketleri kameraya yansıdı. Görüntülerde yılanın apartmanın dış cephesinde ilerlediği görüldü.

İTFAİYE EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Apartmanın dış cephesinde tehlikeli şekilde ilerleyen yılanın görülmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, zehirli sürüngeni yakalamak için müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışması sonucunda kral kobra canlı olarak yakalandı. Yakalanan yılanın ağırlığı ise dikkat çekti. Yapılan ölçümde kral kobranın yaklaşık 8 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.

Kaynak: Haberler.com
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