Cristiano Ronaldo 15 dakikada hat-trick yaptı, Al Nassr 5-2 kazandı

Cristiano Ronaldo 41 yaşında olmasına rağmen sahada yine inanılmaz bir performansa imza attı. Al Nassr'ın Al Kholood'u 5-2 yendiği karşılaşmada 15 dakikada 3 gol atan Portekizli yıldız, muhteşem kafa golüyle de dikkat çekti.

AL NASSR'DAN 5 GOLLÜ GALİBİYET

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr ile Al Kholood karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadelede Al Nassr, rakibini 5-2 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın en dikkat çeken ismi ise Cristiano Ronaldo oldu. 41 yaşındaki Portekizli futbolcu, attığı gollerle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Özellikle kısa sürede bulduğu üç gol, karşılaşmanın öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

15 DAKİKADA 3 GOL ATTI

Cristiano Ronaldo, Al Kholood karşısında etkileyici bir gol performansı sergiledi. Portekizli yıldız, yalnızca 15 dakika içerisinde rakip fileleri 3 kez havalandırarak hat-trick yaptı. Bu performansıyla Al Nassr'ın 5 golünün 3'üne imza atan Ronaldo, maçın skoruna doğrudan katkı sağladı. Bir futbolcunun bu kadar kısa sürede üç gol bulması, karşılaşmanın en çarpıcı gelişmesi olarak öne çıktı. Ronaldo'nun hat-trick yapması, 41 yaşındaki futbolcunun hücum hattındaki etkinliğini de gözler önüne serdi.

HAVADA ASILI KALDI, KAFAYLA GOLÜ ATTI

Cristiano Ronaldo'nun Al Kholood karşısında attığı goller arasında özellikle biri dikkat çekti. Portekizli yıldız, havaya yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ronaldo'nun sıçrayışı ve havada kaldığı izlenimini veren hareketi, golün en çarpıcı anını oluşturdu. 41 yaşındaki futbolcunun kafa golü, uzun yıllardır oyununda önemli bir yere sahip olan hava topu becerisini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: Haberler.com