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Mustafa Sarıgül 200 bin dolar iddiasını yalanladı

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Mustafa Sarıgül 200 bin dolar iddiasını yalanladı
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Milletvekili Mustafa Sarıgül, korumasıyla arasında yaşandığı öne sürülen ve daha önce basına yansıyan cinsel içerikli görüntüler hakkında montaj raporu hazırlanması için 200 bin dolar ödeme yaptığı iddiasına yanıt verdi. Soruşturma dosyasındaki gizli tanığın beyanlarının ardından konuşan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "O görüntüler için hiçbir yere rüşvet vermedim, 200 bin dolar da vermedim. Bir şey de istenmedi." dedi.

  • Milletvekili Mustafa Sarıgül, korumasıyla ilgili görüntüler için rüşvet vermediğini ve 200 bin dolar ödemediğini, kendisinden para istenmediğini söyledi.
  • Soruşturma dosyasındaki gizli tanık, görüntülerin montaj olduğuna dair gerçeğe aykırı rapor hazırlanması için Ulusal Kriminal Büro'dan Uğur K. ile temas kurulduğunu ve 200 bin dolar üzerinden anlaşma sağlandığını iddia etti.
  • Gizli tanık beyanında, söz konusu tutarın Mustafa Sarıgül'den talep edildiği ileri sürüldü.

Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkında ortaya atılan 200 bin dolarlık ödeme iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Milletvekili Sarıgül, görüntüler için herhangi bir yere rüşvet vermediğini ve kendisinden para istenmediğini söyledi.

MİLLETVEKİLİ SARIGÜL'DEN 200 BİN DOLAR İDDİASINA YANIT

Milletvekili Mustafa Sarıgül, korumasıyla ilgili olduğu öne sürülen görüntüler hakkında yürütülen soruşturmada ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Soruşturma dosyasında yer alan gizli tanık beyanında, söz konusu görüntülerin montaj olduğuna ilişkin gerçeğe aykırı bir rapor hazırlanması için 200 bin dolar üzerinden anlaşma sağlandığı iddia edildi. İddiaların ardından gazeteci İsmail Dükel'e konuşan Sarıgül, herhangi bir ödeme yapmadığını belirtti. Milletvekili Sarıgül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "O görüntüler için hiçbir yere rüşvet vermedim, 200 bin dolar da vermedim. Bir şey de istenmedi."  

GİZLİ TANIKTAN DİKKAT ÇEKEN İFADE

Soruşturma dosyasında "A3M2LK48" koduyla yer alan gizli tanık, Milletvekili Mustafa Sarıgül ve özel koruması Ömer D. ile ilgili olduğu öne sürülen görüntülere ilişkin iddialarda bulundu. Gizli tanık, basına yansıyan görüntüler hakkında montaj raporu düzenlenmesi amacıyla girişimde bulunulduğunu ileri sürdü. İddiaya göre amaç, görüntülerin montaj olduğunu belirten resmi nitelikte bir rapor hazırlanmasını sağlamaktı. 

"200 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA ANLAŞMA SAĞLANDI" İDDİASI

Gizli tanık, rapor hazırlanması için Ulusal Kriminal Büro'dan Uğur K. isimli kişiyle temas kurulduğunu iddia etti. Beyanında, gerçeğe aykırı montaj raporu hazırlanması karşılığında Mustafa Sarıgül'den 200 bin dolar talep edildiğini ileri sürdü. Gizli tanık, bu tutar üzerinden anlaşmaya varıldığını da öne sürdü.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

iğrenç

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Haber YorumlarıUğur Aydın:

bu o çocuğu hala siyaset yapıyor biran evvel tutuklanmalı

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Haber YorumlarıBehzat İlhan:

TBMM, bir an önce devreye girip bu kişinin Milletvekilliğini düşürmelidir. Milletin böyle bir vekili OLAMAZ!!!

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Haber Yorumlarızerdelci@hotmail.com:

bu adam hakkında yazılıp çizilenler hakkaten gerçek olabilirmi yaa?

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Haber YorumlarıÖcal Çınar:

milletin vekiline bak hele . ulan ülke kimlere kaldı bee

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