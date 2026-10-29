Osmangazi Köprüsü’nde Cumhuriyet coşkusu: 19 ülkeden 6 bin 500 kişi koştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli ve Yalova valilikleri, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bilişim Vadisi iş birliğiyle düzenlenen koşu, Osmangazi Köprüsü’nde ilk kez yapıldı.

10 kilometrelik elit koşusu saat 10.00'da köprü girişinden başladı ve Bilişim Vadisi kampüsünde sona erdi. 5 kilometrelik halk koşusu ise saat 10.20'de başladı ve köprü üzerindeki gidiş-dönüş parkurunda koşuldu.

“Cumhuriyet koşularımızın merkezi olacak”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, koşuyu daha önce SEKA Park’ta düzenlediklerini hatırlatarak şunları söyledi: “Katılım hakikaten çok güçlü, yabancı sporcularımız da var. Bu yıl ‘Yeni yüzyılda koşuyoruz’ sloganıyla Osmangazi Köprüsü’nü tercih ettik. Kocaeli için artık Osmangazi Köprüsü, Cumhuriyet koşularımızın merkezi olacak. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek.”

“Köprünün üzeri bayram yeri gibi”

TAF Başkanı Ahmet Karadağ, yarışı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği ile birlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle düzenlediklerini belirterek, “Köprünün üzeri şu anda bayram yeri gibi. Binlerce kişi Cumhuriyetine sahip çıkmak için geldi, koşuyor. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha büyük bir katılımla bu yarışı devam ettirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Karadağ, yarışta uzun mesafede dünyanın önde gelen ülkelerinden Etiyopya’dan sporcuların da yer aldığını söyledi. Son Akdeniz Oyunları’nda Akdeniz rekoru kırdığını belirttiği milli atlet Ali Kaya’nın da normalde planlamadığı bu yarışa Cumhuriyet için katıldığını kaydetti.

“Yediden yetmişe buradayız”

Kocaeli Vali Yardımcısı Emre Nebioğlu, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak şöyle konuştu: “Bugün Osmangazi Köprümüzdeyiz. Gençlerimiz, büyüklerimiz, çocuklarımız var; yediden yetmişe buradayız. Cumhuriyet de böyle kazanıldı. İmkânsızlıklar içinde milletimiz bir araya geldi ve bağımsızlığımızı, Cumhuriyetimizi bize armağan etti.”

İçerik üreticileri de koşudaydı

Koşuya sosyal medyanın tanınan isimleri de destek verdi. Uluslararası fitness içerik üreticisi Noyan Dülek, “Cumhuriyetimizin 103. yılında Osmangazi Köprüsü’nde böyle bir etkinliğin yapılması çok güzel. Bu kadar insanın katılması inanılmaz keyifli. Osmangazi Köprüsü’nü iki yakayı bağlayan en güçlü, en sağlam, en sportif köprü olarak görüyorum” dedi.

Koşuya kızıyla katılan içerik üreticisi Selen Tezman ise “Start verilip geri sayım başladığı anda o kadar duygulandım ki… Cumhuriyetimizi böyle kutlamak benim için ilk deneyimdi. Kızım da çok gururluydu. Osmangazi Köprüsü’nde koşmak zaten çok ayrı bir keyif” ifadelerini kullandı.

İçerik üreticisi Gizem Yıldız da “103. yılında Atamızın bize açtığı bu yolda hâlâ aynı heyecanla devam edebilmek gerçekten çok güzel. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun” dedi.

Dereceye girenler

10 km erkekler: 1. Ramazan Başbuğ, 2. Adel Mechaal, 3. Ali Kaya

10 km kadınlar: 1. Elida Jelimo Korir, 2. Emebet Ejigu Bizuneh, 3. Sümeyye Erol

5 km erkekler: 1. Ege Berk Keskin, 2. Mehmetcan Kapağan, 3. Mehmet Uslu

5 km kadınlar: 1. Zehra Baysal, 2. Esma Nur Yıldız, 3. Melek Yıldız

10 kilometrede ilk 5'e giren sporculara 60 bin, 50 bin, 40 bin, 35 bin ve 30 bin lira; 5 kilometrede ise 15 bin, 12 bin, 10 bin, 8 bin ve 6 bin lira para ödülü verildi. Madalya ve kupalar Bilişim Vadisi Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.