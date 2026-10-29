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Hafsanur Sancaktutan imajını değiştirdi! Kendini Matrix’in Trinity’sine benzetti

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Hafsanur Sancaktutan imajını değiştirdi! Kendini Matrix’in Trinity’sine benzetti
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Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, saçlarını kısacık kestirerek imajında dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Yeni görünümünü siyah güneş gözlükleriyle tamamlayan ünlü oyuncu, kendisini Matrix filminin ikonik karakteri Trinity’ye benzetti.

  • Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarını kulak hizasına kadar kısa ve katlı bir kesimle kestirdi.
  • Sancaktutan, yeni tarzını siyah güneş gözlükleriyle tamamlayarak kendisini Matrix serisinin Trinity karakterine benzetti.
  • Oyuncunun imaj değişikliği takipçileri arasında hem beğeni hem de eleştiri içeren yorumlara yol açtı.

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, saçlarını kulak hizasına kadar kısacık kestirerek alışılmış görünümünden uzaklaştı. Yeni tarzını siyah güneş gözlükleriyle tamamlayan Sancaktutan, kendisini dünyaca ünlü Matrix film serisinin unutulmaz karakterlerinden Trinity’ye benzetti. Oyuncunun yeni imajı, kısa sürede magazin gündeminin dikkat çeken konuları arasına girdi. 

SAÇLARINI KULAK HİZASINA KADAR KESTİRDİ

Gülperi, Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda ve Ya Çok Seversen gibi yapımlarla tanınan Hafsanur Sancaktutan, bu kez rol aldığı projelerden ziyade görünümündeki değişiklikle gündeme geldi. Uzun ve koyu renk saçlarıyla tanınan oyuncu, önceki saç modelinden vazgeçerek kısa ve katlı bir kesim tercih etti. 

KENDİSİNİ TRINITY’YE BENZETTİ

Yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaşan Sancaktutan, kısa saçlarını siyah güneş gözlükleriyle tamamladı. Oyuncu, fotoğrafını Matrix serisinde Trinity karakterine hayat veren Carrie-Anne Moss’un görüntüsüyle yan yana getirerek benzerliğe dikkat çekti. 

YENİ İMAJI YORUMLARIN ODAĞINDA

Sancaktutan’ın saçlarını kısaltması takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar oyuncunun önceki uzun saçlı görünümünü daha çok beğendiklerini belirtirken, yeni tarzını beğenenler de oldu. Oyuncunun kendisini Trinity’ye benzetmesi ise imaj değişikliğinin en dikkat çeken ayrıntılarından biri olarak öne çıktı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCengiz Kesici:

NE HABER AMA ! NEFES NEFESE OKUDUM.

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