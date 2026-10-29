Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti

Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan'ın Pencap eyaletinde yolcu taşıyan bir otobüsün şarampole yuvarlanması faciaya yol açtı. Hafizabad bölgesinde meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi yaralandı. Raiwind kentinden Chiniot'a doğru ilerleyen otobüsün aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
- Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Hafizabad bölgesinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
- Raiwind kentinden Chiniot'a giden yolcu otobüsünün kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.
- Kazanın nedenine ilişkin ilk değerlendirmelerde aşırı hız ihtimali öne çıkıyor ancak bu henüz kesinleşmedi.
Pakistan'da yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı. Pencap eyaletindeki kazanın ardından olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Hafizabad bölgesinde meydana gelen trafik kazası can kayıplarıyla sonuçlandı. Raiwind kentinden Chiniot'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, seyir halindeyken şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından 5 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 27 KİŞİ YARALANDI
Hafizabad bölgesindeki kazada çok sayıda yolcu etkilendi. İlk bilgilerde 5 kişinin yaşamını yitirdiği doğrulanırken, yaralı sayısı 27 olarak açıklandı.
KAZADA AŞIRI HIZ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Kazanın nedenine ilişkin ilk değerlendirmelerde aşırı hız ihtimali öne çıktı. Yolcu otobüsünün hız nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Ancak aşırı hızın kazaya neden olduğu henüz kesinleşmedi. Otobüsün kaza öncesindeki hızı ve sürücünün aracı hangi koşullarda kullandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.