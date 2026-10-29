Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı. Pencap eyaletindeki kazanın ardından olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Hafizabad bölgesinde meydana gelen trafik kazası can kayıplarıyla sonuçlandı. Raiwind kentinden Chiniot'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, seyir halindeyken şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından 5 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 27 KİŞİ YARALANDI

Hafizabad bölgesindeki kazada çok sayıda yolcu etkilendi. İlk bilgilerde 5 kişinin yaşamını yitirdiği doğrulanırken, yaralı sayısı 27 olarak açıklandı.

KAZADA AŞIRI HIZ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Kazanın nedenine ilişkin ilk değerlendirmelerde aşırı hız ihtimali öne çıktı. Yolcu otobüsünün hız nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Ancak aşırı hızın kazaya neden olduğu henüz kesinleşmedi. Otobüsün kaza öncesindeki hızı ve sürücünün aracı hangi koşullarda kullandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı