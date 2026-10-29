Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yolcu taşıyan bir otobüsün şarampole yuvarlanması faciaya yol açtı. Hafizabad bölgesinde meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi yaralandı. Raiwind kentinden Chiniot'a doğru ilerleyen otobüsün aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

  • Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Hafizabad bölgesinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
  • Raiwind kentinden Chiniot'a giden yolcu otobüsünün kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.
  • Kazanın nedenine ilişkin ilk değerlendirmelerde aşırı hız ihtimali öne çıkıyor ancak bu henüz kesinleşmedi.

Pakistan'da yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı. Pencap eyaletindeki kazanın ardından olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Hafizabad bölgesinde meydana gelen trafik kazası can kayıplarıyla sonuçlandı. Raiwind kentinden Chiniot'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, seyir halindeyken şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından 5 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise yaralandığı bildirildi. 

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 27 KİŞİ YARALANDI

Hafizabad bölgesindeki kazada çok sayıda yolcu etkilendi. İlk bilgilerde 5 kişinin yaşamını yitirdiği doğrulanırken, yaralı sayısı 27 olarak açıklandı. 

KAZADA AŞIRI HIZ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Kazanın nedenine ilişkin ilk değerlendirmelerde aşırı hız ihtimali öne çıktı. Yolcu otobüsünün hız nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Ancak aşırı hızın kazaya neden olduğu henüz kesinleşmedi. Otobüsün kaza öncesindeki hızı ve sürücünün aracı hangi koşullarda kullandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.  

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş

Sarıgül soruşturmasında rezil iddia: İlişkiye zorlayıp izledi
Netanyahu'ya rakibinden rest! Siyonist askerlik hükümeti kuracak

Netanyahu'nun koltuğunu sallayacak hamle
Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı

3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Tekin'in Cumhuriyet Bayramı mesajında yüreklere dokunan ifadeler

Bakan Tekin'in "Cumhuriyet" mesajında yüreklere dokunan ifadeler
Sancaktepe'de pazarcıların yer kavgası kanlı bitti! 1 ölü, biri çocuk 5 yaralı

Pazarda yer kavgası kana bulandı! 1 ölü, biri çocuk 5 yaralı
Osmangazi Köprüsü’nde Cumhuriyet coşkusu: 19 ülkeden 6 bin 500 kişi koştu

Osmangazi Köprüsü’nde Cumhuriyet coşkusu: 19 ülkeden 6 bin 500 kişi koştu
Sıcaklıklar düştü, ilk kar geldi

Sıcaklıklar düştü, ilk kar geldi
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar

Fener taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Depremde yerle bir olmuştu! 3 yıl sonra bayram coşkusu geri döndü

Bu caddeye iyi bakın! 3 yıl önce sessizliğe gömülmüştü
Netanyahu'ya sandık şoku! Hükümet kuracak çoğunluğu bulamadı

Ağzı kulaklarındaydı! Şimdi iki seçenek arasında sıkıştı