Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da taksiciler eylemde! Martı TAG'ın ofisi önünde toplanıyorlar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da taksiciler eylemde! Martı TAG'ın ofisi önünde toplanıyorlar Haber Videosunu İzle
İstanbul'da taksiciler eylemde! Martı TAG'ın ofisi önünde toplanıyorlar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Martı TAG'a karşı açtıkları haksız rekabet davasını dört yılın sonunda kaybeden taksiciler, Martı'nın İstanbul'daki ofisi önünde toplanmaya başladı. Bir grup taksici Maslak'ta trafiği kesti.

  • Taksicilerin paylaşımlı yolculuk uygulaması Martı TAG'a karşı açtığı haksız rekabet davası dört yılın ardından mahkeme tarafından reddedildi.
  • 14. Bölge Adliye Mahkemesi, yasa koyucu veya idare tarafından yasaklanmayan bir ticari faaliyetin mahkeme tarafından yasaklanamayacağına hükmetti.
  • Karara tepki gösteren bir grup taksici, Martı'nın Maslak'taki genel merkezi önünde toplanarak trafiği kesti ve bölgede ulaşımı durma noktasına getirdi.

Taksicilerin paylaşımlı yolculuk uygulaması Martı TAG’a karşı açtığı haksız rekabet davası, dört yılın sonunda mahkeme tarafından geçtiğimiz hafta reddedildi. 

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Karara tepki gösteren bir grup taksici, kararın hemen ardından Martı’nın Maslak’taki genel merkezi önünde toplanmaya başladı. Tepkilerini göstermek için bölgede trafiği kesen taksiciler, Maslak ve çevresinde ulaşımın durma noktasına gelmesine neden oldu.

TAKSİCİLERİN MARTI TAG'A AÇTIĞI DAVA

Martı TAG'a karşı, başta İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası olmak üzere ondan fazla taksi odası tarafından açılan ve dört yıldır devam eden haksız rekabet davasında yargı süreci sona ermişti.

14. Bölge Adliye Mahkemesi, Martı TAG'ın mahkeme kararıyla yasaklanamayacağına hükmederek şu ifadelere yer vermişti: "Yasa koyucu tarafından yasaklanmayan veya ilgili idarenin yasalardan aldığı yetki ile ikincil düzenlemelerle yasaklamadığı yahut ruhsat veya izne bağlamadığı ticari bir faaliyetin mahkeme tarafından yasaklanması mümkün değildir."

Mahkeme, Martı TAG'ın anayasada güvence altına alınan girişim özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini de vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: "Bir faaliyet türünün yasaklanması, izne veya ruhsata bağlanması, öncelikle kanun koyucunun sonrasında da idari makamların yetkisi dahilindedir. Böyle bir hüküm bulunmadığına göre, davalının yaptığı faaliyetin ve kurduğu platformun, serbest ve özgür ticaret hayatının ve anayasada yer alan girişim özgürlüğünün bir sonucu olduğunun kabulü gerekir."

Kaynak: Haberler.com
Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı

Fotoğrafa dikkatli bakın! Erdoğan'ın kravatında gururlandıran detay
Tren istasyonunda katliam! Görüntüler korkunç

Görüntü bugün kaydedildi! Her yer cansız bedenlerle dolup taştı
106 kiloluk otizmli oğlunun krizleriyle tek başına mücadele ediyor! Çaresiz anne yardım bekliyor

106 kiloluk otizmli oğluyla mücadele ediyor! Hikayesi yürek burktu
Haberler.com
2000

Yorumlar (27)

Haber YorumlarıOğuz Özen:

kesinlikle haklı taksiciler bu martı tag uygun değil tamamıyla hazıra kon yani Avrupa da böyle bir şey yok

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Demir:

nasıl Avrupa’da yok. 20 senedir Avrupa ya gidip geliyorum . Uber, bolt, freenow, bitaksi , cabify, yango. saymadığım bir dünya uygulama var. sen neden bahsediyorsun. baban taksi şöförü mü? ABD ve Çin’de sürücüsüz taksiler başladı çalışmaya. Elon musk Tesla ile bu işe giriyor . artık öyle 500 tl ye 1000 tl isteyip vatandaşı yolma devri bitti. yada Türksen durmayıp aynı yere Arapça ile çağırdığın zaman koşarak gelen taksiciler de yalan olacak. turistleri düdükleyen taksici devri de kapanacak. adam İstanbulda simsar buluyor taksi plakasına iki şöför ayarlayıp kendi aracını çalıştırıyor oturduğu yerden para kazanıyor . emek sömürüsü yaparak.

yanıt23
yanıt1
Haber YorumlarıRECEP:

bilgin olsa yazmazdın ama bilgisizsin

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıDatasurf Ar-Ge:

VAR KARDEŞİM ASLINDA TAKSİLERİ TAKSİ PLAKASI OLANLAR KULLANMALI CANI SIKILAN TAKSİ DURAGINA GİDİYOR BEN ŞÖFERİM DEYİP TAKSİYİ KULLANIYOR YA TAKSİCİ TAKSİ DURAGINDA SSK LI MAAŞLI ÇALIŞMASILAZIM YADA TAKSİ PLAKA SAHİBİ TAKSİYİ KULLANMASI LAZIM

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıstanciu george:

avrupa da yok mu heralde sen Turkıeynın avrupa da kalan kısmından bahsedıyorsundur aksi halde cahilliğin ön plana çıkar

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAlioz:

Hangi taksi şubesinde çalışıyorsun la katıksız

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıSERDAR YALCIN:

Şu taksici rezilligi artık bitsin. Yerel halkta, turistlerde artık bıktık bunlardan. Uber, Martı Tag ve diğerleri SERBEST OLSUN. YETER ARTIK...

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkaraaslanozden:

adamların plaka paralarını geri versinler adama plaka satacaksın vergi alacaksın gelecek x firma devlete hiçbirşey vermeden aynı işi yapacak öyle mi

yanıt0
yanıt7
Haber YorumlarıAlioz:

Yıllarca kazandıkları paralara saysınlar işlerini adam gibi yapsınlar

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAhmet Sağlık:

asla haklı değiller bizlere böyle eziyet çektirmek asla hakları olamaz. hepsine yazacak polis 180.000 ? görsünler bakalım.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 27 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada kabusu yaşadılar

Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada kabusu yaşadılar
Anne ve 2 çocuğundan geriye acı kaldı! Son yolculuklarına uğurlandılar

Gözyaşları sel oldu! 3 cenaze yan yana
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar

Fener taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Ankara'da 17 katlı bina toprak kayması nedeniyle boşaltıldı! İstinat duvarı çöktü, temeli ortaya çıktı

17 katlı binanın temeli açıkta kaldı! Apartman boşaltıldı
Kuzey Kore'den savaş provası gibi hamle! 10 füze fırlatıldı

Dünyayı tedirgin eden haber! Peş peşe 10 füze ateşlediler
Bakan Tekin'in Cumhuriyet Bayramı mesajında yüreklere dokunan ifadeler

Bakan Tekin'in "Cumhuriyet" mesajında yüreklere dokunan ifadeler
Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç

Çöken peribacasından ilk görüntüler! Kayanın altında kaldı
Neler oluyor? ABD'de ekranlar kararacak, Avrupa'dan peş peşe uyarılar

Ekranlar aynı anda kararacak, uyarıların ardı arkası kesilmiyor
Annesi para vermeyince bıçakla rehin aldı! Özel harekat gelince çatıya çıktı

Kocaman adamın yaptığına bakın! Senin gibi evlat olmaz olsun