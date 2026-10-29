İstanbul'da taksiciler eylemde! Martı TAG'ın ofisi önünde toplanıyorlar

Taksicilerin paylaşımlı yolculuk uygulaması Martı TAG’a karşı açtığı haksız rekabet davası, dört yılın sonunda mahkeme tarafından geçtiğimiz hafta reddedildi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Karara tepki gösteren bir grup taksici, kararın hemen ardından Martı’nın Maslak’taki genel merkezi önünde toplanmaya başladı. Tepkilerini göstermek için bölgede trafiği kesen taksiciler, Maslak ve çevresinde ulaşımın durma noktasına gelmesine neden oldu.

TAKSİCİLERİN MARTI TAG'A AÇTIĞI DAVA

Martı TAG'a karşı, başta İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası olmak üzere ondan fazla taksi odası tarafından açılan ve dört yıldır devam eden haksız rekabet davasında yargı süreci sona ermişti.

14. Bölge Adliye Mahkemesi, Martı TAG'ın mahkeme kararıyla yasaklanamayacağına hükmederek şu ifadelere yer vermişti: "Yasa koyucu tarafından yasaklanmayan veya ilgili idarenin yasalardan aldığı yetki ile ikincil düzenlemelerle yasaklamadığı yahut ruhsat veya izne bağlamadığı ticari bir faaliyetin mahkeme tarafından yasaklanması mümkün değildir."

Mahkeme, Martı TAG'ın anayasada güvence altına alınan girişim özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini de vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: "Bir faaliyet türünün yasaklanması, izne veya ruhsata bağlanması, öncelikle kanun koyucunun sonrasında da idari makamların yetkisi dahilindedir. Böyle bir hüküm bulunmadığına göre, davalının yaptığı faaliyetin ve kurduğu platformun, serbest ve özgür ticaret hayatının ve anayasada yer alan girişim özgürlüğünün bir sonucu olduğunun kabulü gerekir."

Kaynak: Haberler.com