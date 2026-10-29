Putin'den Avrupa'ya savaş mesajı: Hazırız ama istemiyoruz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkeleriyle savaşmak istemediklerini ancak olası bir çatışmaya hazır olduklarını söyledi. Böyle bir savaşın kazananı olmayacağı uyarısında bulunan Putin, Batılı ülkelerin Rusya’ya stratejik yenilgi yaşatma hedeflerine ulaşamadığını savundu.

"SAVAŞ İSTEYEN VARSA HAZIRLANSIN"

Moskova’da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi’nin ardından Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye ile ortak basın toplantısı düzenleyen Putin, Avrupa’nın 2030 yılına kadar Rusya ile olası bir savaşa hazırlanmasına ilişkin açıklamaları değerlendirdi.

Putin, açıklamasında, “Biz her şeyden önce hazırız. Ancak Avrupa ile herhangi bir savaş istemiyoruz. Eğer isteyen varsa hazırlansın.” ifadelerini kullandı.

“OLASI BİR SAVAŞIN KAZANANI OLMAYACAK”

Batılı ülkelerin Rusya’ya stratejik yenilgi yaşatma hedeflerine ulaşamadığını savunan Putin, bu hedefin 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesinin de mümkün görünmediğini söyledi.

Avrupa ile olası bir savaşın sonuçlarına ilişkin uyarıda bulunan Putin, “Eğer işler çok ileri giderse hiçbir kazanan olmayacak. Bunu kimse unutmasın.” dedi.

Rusya’nın Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarından ders çıkardığını belirten Putin, benzer çatışmaların yeniden yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

BALTIK DENİZİ İÇİN HÜRMÜZ BOĞAZI ÖRNEĞİNİ VERDİ

Baltık Denizi’ndeki güvenlik durumuna da değinen Putin, bölgede uluslararası deniz hukukuna uyulmasını desteklediklerini söyledi.

Putin, Baltık Denizi’nde Basra Körfezi veya Hürmüz Boğazı’ndakine benzer bir durumun ortaya çıkmasını istemediklerini belirterek, “Biz bunu istemiyoruz ancak her türlü meydan okumaya karşılık veririz.” ifadelerini kullandı.

AVRUPA İLE İLİŞKİLERİ YENİDEN KURMAYA HAZIR OLDUKLARINI SÖYLEDİ

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile 27 Ekim’de yaptığı telefon görüşmelerine de değinen Putin, görüşme talebinin Avrupalı liderlerden geldiğini belirtti.

Putin, iki liderin görüşmenin başında Avrupa Birliği adına değil, kendi ülkelerini temsilen konuştuklarını özellikle vurguladıklarını aktardı.

Avrupa’da Rusya’ya stratejik yenilgi yaşatmak yerine yapıcı diyalog kurmak isteyen siyasetçilerin de bulunduğunu savunan Putin, Stubb ve Store’ye görüşme nedeniyle yöneltilen eleştirilere dikkati çekti.

Rusya’nın Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini yeniden geliştirmeye hazır olduğunu belirten Putin, Avrupa Birliği ve üye ülkelerle tam kapsamlı ilişkilerin yeniden kurulmasına yönelik adımları desteklediklerini söyledi.

AFRİKA ÜLKELERİNİN ULUSLARARASI TEMSİLİNE DEĞİNDİ

Küresel gündemdeki temel konulara ilişkin kararların geniş uzlaşı temelinde alınması gerektiğini ifade eden Putin, Afrika ülkelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dahil uluslararası karar alma mekanizmalarında daha adil temsil edilmesini desteklediklerini kaydetti.

Uluslararası kuruluşlarda reform yapılması gerektiğine işaret eden Putin, bu sürecin dikkatle hazırlanması, dengeli biçimde ele alınması ve uzlaşıyla yürütülmesi gerektiğini belirtti.

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Kaynak: AA