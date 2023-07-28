Bayırköy Haberleri - Bayırköy Haber - Haberler

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Bayırköy Haberleri

Bayırköy haber, Bayırköy son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Başkan Yaman, kendi elleriyle aşure dağıttı

Başkan Yaman, kendi elleriyle aşure dağıttı

Bayırköy - 28.07.2023
Bilecik Bayırköy'de Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramı

Bilecik Bayırköy'de Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramı

Bayırköy - 26.07.2023
AK Parti Bayırköy Belde Teşkilatı Ankara'ya Ziyaret İçin Gitti

AK Parti Bayırköy Belde Teşkilatı Ankara'ya Ziyaret İçin Gitti

Bayırköy - 24.07.2023
AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın kızının mimarlık ofisi açıldı

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın kızının mimarlık ofisi açıldı

Bayırköy - 16.06.2023
Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, Kur'an Kursu öğrencileri için düzenlenen hayır çarşısına katıldı

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, Kur'an Kursu öğrencileri için düzenlenen hayır çarşısına katıldı

Bayırköy - 06.06.2023
Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, öğrencilerin sorularını cevapladı

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, öğrencilerin sorularını cevapladı

Bayırköy - 06.06.2023
İnhisar Belediyesi Hıdrellez etkinliğinde vatandaşlara pilav ikram etti

İnhisar Belediyesi Hıdrellez etkinliğinde vatandaşlara pilav ikram etti

Bayırköy - 04.06.2023
Başkan Yaman'dan TBMM'ye ziyaret

Başkan Yaman'dan TBMM'ye ziyaret

Bayırköy - 02.06.2023
Bayırköy'de Çevre Temizliği Çalışmaları Hızlandı

Bayırköy'de Çevre Temizliği Çalışmaları Hızlandı

Bayırköy - 29.05.2023
Bilecik'te 200 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın temeli atıldı

Bilecik'te 200 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın temeli atıldı

Bayırköy - 27.05.2023
Bilecik'in Köylerinde Hıdırellez Şenlikleri Devam Ediyor

Bilecik'in Köylerinde Hıdırellez Şenlikleri Devam Ediyor

Bayırköy - 27.05.2023
Eski Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir mazbatasını aldı

Eski Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir mazbatasını aldı

Bayırköy - 27.05.2023
Maç öncesi açılan pankart büyük alkış aldı

Maç öncesi açılan pankart büyük alkış aldı

Bayırköy - 25.05.2023
Bilecik 2. Amatör Lig'de 3'ncü hafta geride kaldı

Bilecik 2. Amatör Lig'de 3'ncü hafta geride kaldı

Bayırköy - 23.05.2023
Bilecik'te seyir halindeki tır bir anda alev aldı

Bilecik'te seyir halindeki tır bir anda alev aldı

Bayırköy - 22.05.2023
Bilecik Belediye Başkanları AK Parti Genel Merkez toplantısına katıldı

Bilecik Belediye Başkanları AK Parti Genel Merkez toplantısına katıldı

Bayırköy - 21.05.2023
Okullarda gıda güvenirliği ve hijyeni eğitimleri devam ediyor

Okullarda gıda güvenirliği ve hijyeni eğitimleri devam ediyor

Bayırköy - 19.05.2023
AK Partili belediye başkanları sandık başında

AK Partili belediye başkanları sandık başında

Bayırköy - 14.05.2023
Başkan Yaman, Anneler Günü programına katıldı

Başkan Yaman, Anneler Günü programına katıldı

Bayırköy - 13.05.2023
Emniyet Müdürü Bodur ve Başkan Yaman bir araya geldi

Emniyet Müdürü Bodur ve Başkan Yaman bir araya geldi

Bayırköy - 09.05.2023
Başkan Yaman, meclis üyeleri ile değerlendirme toplantısı yaptı

Başkan Yaman, meclis üyeleri ile değerlendirme toplantısı yaptı

Bayırköy - 09.05.2023
Başkan Tekin ilçe pazarında vatandaşlar ile buluştu

Başkan Tekin ilçe pazarında vatandaşlar ile buluştu

Bayırköy - 08.05.2023
Başkan Yaman, Söğüt'te vatandaşlar ile buluştu

Başkan Yaman, Söğüt'te vatandaşlar ile buluştu

Bayırköy - 06.05.2023
Başkan Suer, ilçe pazarında esnafın sorunlarını dinledi

Başkan Suer, ilçe pazarında esnafın sorunlarını dinledi

Bayırköy - 06.05.2023
Bilecik 2. Amatör Lig'de ilk hafta geride kaldı

Bilecik 2. Amatör Lig'de ilk hafta geride kaldı

Bayırköy - 04.05.2023
Bayırköy Belediyesi hasta nakil aracı her yerde

Bayırköy Belediyesi hasta nakil aracı her yerde

Bayırköy - 02.05.2023
Gergin geçen maçın galibi 1969 Bilecik Spor

Gergin geçen maçın galibi 1969 Bilecik Spor

Bayırköy - 30.04.2023
Gergin geçen maçın galibi 1969 Bilecik Spor- 1969 Bilecik Spor Kulübü kazanarak, seneyi yeniden BAL'da mücadele etme şansını yakaladı

Gergin geçen maçın galibi 1969 Bilecik Spor- 1969 Bilecik Spor Kulübü kazanarak, seneyi yeniden BAL'da mücadele etme şansını yakaladı

Bayırköy - 30.04.2023
Gergin geçen maçın galibi 1969 Bilecik Spor

Gergin geçen maçın galibi 1969 Bilecik Spor

Bayırköy - 30.04.2023
AK Parti belde esnafı ile buluştu

AK Parti belde esnafı ile buluştu

Bayırköy - 30.04.2023
Başkan Yaman Bayırköy Belediyespor'un antrenmanını izledi

Başkan Yaman Bayırköy Belediyespor'un antrenmanını izledi

Bayırköy - 29.04.2023
'Belediyeler Birliği Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı' yapıldı

'Belediyeler Birliği Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı' yapıldı

Bayırköy - 28.04.2023
Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonu, Söğütspor

Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonu, Söğütspor

Bayırköy - 24.04.2023
Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçerek, başka bir tıra çarptı

Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçerek, başka bir tıra çarptı

Bayırköy - 11.04.2023
Bayırköy, deprem bölgesine yardım göndermeye devam etti

Bayırköy, deprem bölgesine yardım göndermeye devam etti

Bayırköy - 12.02.2023
Son dakika haberleri! Trafik kazası geçiren Belediye Başkanı Tekin evine döndü

Son dakika haberleri! Trafik kazası geçiren Belediye Başkanı Tekin evine döndü

Bayırköy - 23.09.2022
Bilecik politika haberleri... AK Parti Bilecik'te 2023'ün startını verdi

Bilecik politika haberleri... AK Parti Bilecik'te 2023'ün startını verdi

Bayırköy - 22.09.2022
Tunceli, Uşak, Van TOKİ nereye yapılacak? Tunceli, Uşak, Van TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

Tunceli, Uşak, Van TOKİ nereye yapılacak? Tunceli, Uşak, Van TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

Bayırköy - 14.09.2022
Samsun, Siirt, Sinop TOKİ nereye yapılacak? Samsun, Siirt, Sinop TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

Samsun, Siirt, Sinop TOKİ nereye yapılacak? Samsun, Siirt, Sinop TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

Bayırköy - 14.09.2022
Osmaniye, Rize, Sakarya TOKİ nereye yapılacak? Osmaniye, Rize, Sakarya TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

Osmaniye, Rize, Sakarya TOKİ nereye yapılacak? Osmaniye, Rize, Sakarya TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

Bayırköy - 14.09.2022
Nevşehir, Niğde, Ordu TOKİ nereye yapılacak? Nevşehir, Niğde, Ordu TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

Nevşehir, Niğde, Ordu TOKİ nereye yapılacak? Nevşehir, Niğde, Ordu TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

Bayırköy - 14.09.2022
Mersin, Muğla, Muş TOKİ nereye yapılacak? Mersin, Muğla, Muş TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

Mersin, Muğla, Muş TOKİ nereye yapılacak? Mersin, Muğla, Muş TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

Bayırköy - 14.09.2022
Malatya, Manisa, Mardin TOKİ nereye yapılacak? Malatya, Manisa, Mardin TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

Malatya, Manisa, Mardin TOKİ nereye yapılacak? Malatya, Manisa, Mardin TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

Bayırköy - 14.09.2022
Malatya, Manisa, Mardin TOKİ nereye yapılacak? Malatya, Manisa, Mardin TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

Malatya, Manisa, Mardin TOKİ nereye yapılacak? Malatya, Manisa, Mardin TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

Bayırköy - 14.09.2022
Kocaeli, Konya, Kütahya TOKİ nereye yapılacak? Kocaeli, Konya, Kütahya TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

Kocaeli, Konya, Kütahya TOKİ nereye yapılacak? Kocaeli, Konya, Kütahya TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

Bayırköy - 14.09.2022
Karabük, Karaman, Kars TOKİ nereye yapılacak? Karabük, Karaman, Kars TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

Karabük, Karaman, Kars TOKİ nereye yapılacak? Karabük, Karaman, Kars TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

Bayırköy - 14.09.2022
Hatay, Iğdır, Isparta TOKİ nereye yapılacak? Hatay, Iğdır, Isparta TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

Hatay, Iğdır, Isparta TOKİ nereye yapılacak? Hatay, Iğdır, Isparta TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

Bayırköy - 14.09.2022
Bolu, Burdur, Bursa TOKİ nereye yapılacak? Bolu, Burdur, Bursa TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

Bolu, Burdur, Bursa TOKİ nereye yapılacak? Bolu, Burdur, Bursa TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

Bayırköy - 14.09.2022
Ağrı, Aksaray, Amasya TOKİ nereye yapılacak? Ağrı, Aksaray, Amasya TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

Ağrı, Aksaray, Amasya TOKİ nereye yapılacak? Ağrı, Aksaray, Amasya TOKİ ucuz konut yapılacak ilçeler 2022?

Bayırköy - 14.09.2022
81 ilde TOKİ nereye yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Trabzon TOKİ ucuz konut yapılacak iller, ilçeler neresi 2022?

81 ilde TOKİ nereye yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Trabzon TOKİ ucuz konut yapılacak iller, ilçeler neresi 2022?

Bayırköy - 14.09.2022
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