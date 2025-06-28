Bilecik'te Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesi'nde makilik alanda çıkan yangın, ihbar üzerine gelen ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları devam ediyor.

BİLECİK (İHA) – Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde bulunan makilik alanda yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla intikal eden ekipler, alevlerin yayılmasını engelleyerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve destek ekipleri, yangının çevredeki alanlara sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, bölgede olası bir yeniden alevlenmeye karşı soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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