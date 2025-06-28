Bilecik'te Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

BİLECİK (İHA) – Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde bulunan makilik alanda yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla intikal eden ekipler, alevlerin yayılmasını engelleyerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve destek ekipleri, yangının çevredeki alanlara sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, bölgede olası bir yeniden alevlenmeye karşı soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini söyledi. - BİLECİK