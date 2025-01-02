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Vali Aygöl, Bayırköy İlk ve Ortaokulu'nu Ziyaret Etti

Vali Aygöl, Bayırköy İlk ve Ortaokulu'nu Ziyaret Etti
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bayırköy İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek eğitimde kalitenin artırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin yeni yıllarını kutlayarak, okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bayırköy ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerin yeni yılları kutladı.

Ziyaret sırasında, eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar konuşulurken, Vali Aygöl, öğretmenlerin ve okul yönetiminin katkılarının büyük önem taşıdığını belirterek, eğitimdeki başarıların arttırılması için sürekli bir çaba içinde olduklarını vurguladı. Aygöl, "Eğitimde kaliteyi artırmak için hep birlikte çalışıyoruz. Öğrencilerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasını sağlamak en önemli hedefimiz. Eğitimdeki hedeflere ulaşabilmek için göstermeleri gereken azim ve gayretin önemli. Geleceğin temelleri, okul öncesi eğitimde atılıyor. Minik öğrencilerimizin hayata hazırlanırken desteklenmesi çok kıymetli " dedi.

Ziyaret kapsamında, okul öncesi sınıfını da ziyaret ederek minik öğrencileri de unutmayan, Vali Aygöl, okul öncesi sınıfında eğitim gören minik öğrencilerle de bir araya gelerek, kısa bir süre vakit geçirdi. Öğrencilerle sohbet eden ve onlara çeşitli hediyeler veren Aygöl, erken yaşta eğitimin önemini vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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