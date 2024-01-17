AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman

Ak Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman oldu.

31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi için Ak Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı belli oldu. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayının, Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman olduğunu duyurdu.

Yıldırım ve Yaman'ın yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek aday tanıtım programına katılacağı öğrenildi. - BİLECİK