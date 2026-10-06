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Bilecik'te iki ilkokulda gıda israfına karşı farkındalık eğitimi düzenlendi.

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Bilecik'te iki ilkokulda gıda israfına karşı farkındalık eğitimi düzenlendi.
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bayırköy ve TOKİ ilkokullarında öğrencilere gıda israfının önlenmesi ve gıdanın değeri konusunda eğitim verdi. İl Müdürü Çetin Ayvalık, çocuk yaşta farkındalığın bilinçli toplum sağlayacağını, eğitimlerin süreceğini söyledi.

Bilecik'te öğrencilere gıda israfı eğitimi verildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bayırköy İlkokulu ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilerle bir araya gelindi. Eğitimlerde, gıdanın değeri, gıda israfının önlenmesi ve günlük hayatta israfın azaltılması için yapılabilecekler anlatıldı. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, çocuk yaşta oluşturulacak farkındalığın gelecekte daha bilinçli bir toplum oluşmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Eğitimlerde gıda israfını önlemenin yollarını ve gıdanın değerini konuştuk. Çocuklarımızın gıdanın sofralarımıza gelene kadar geçirdiği sürecin farkında olması ve sahip olduğumuz kaynakların kıymetini bilmesi bizim için oldukça önemli. İsrafı önlemek yalnızca ekonomik açıdan değil, doğal kaynaklarımızın korunması açısından da büyük önem taşıyor" dedi.

Ayvalık, öğrencilere yönelik farkındalık çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek, "Çocuklarımızın bu konuda bilinçlenmesi, öğrendiklerini aileleriyle paylaşması ve günlük yaşamlarında uygulaması bizler için en büyük kazanım. Daha az israf eden, gıdanın değerini bilen ve kaynaklarını bilinçli kullanan bir neslin yetişmesine katkı sunmak amacıyla eğitim çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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