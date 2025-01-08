Cantekin Vural, AK Parti Bayırköy Belde Başkanlığına Atandı
AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Cantekin Vural'a yeni görevinde başarılar diledi ve atama belgesini takdim etti.
AK Parti Bayırköy Belde Başkanlığına Cantekin Vural atandı.
AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz yeni Başkan Vural'a yeni görevinde başarılar dilerken, atama belgesini de takdim ettiler. Serkan Yıldırım, "Başkanımıza yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika