Cantekin Vural, AK Parti Bayırköy Belde Başkanlığına Atandı

AK Parti Bayırköy Belde Başkanlığına Cantekin Vural atandı.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz yeni Başkan Vural'a yeni görevinde başarılar dilerken, atama belgesini de takdim ettiler. Serkan Yıldırım, "Başkanımıza yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK