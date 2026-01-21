Haberler

Bilecik Valisi Sözer'den Bayırköy Belediye Başkanı Dilsiz'e ziyaret

Güncelleme:
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bayırköy belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz'e ziyarette bulunarak belediye hizmetlerine dair bilgi aldı ve yerel yönetimlerin önemine vurgu yaptı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bayırköy belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz'e ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Vali Sözer, Dilsiz'den beldedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada ziyaret sırasındaki konuşmalarına yer verilen Vali Sözer, belediye hizmetlerinin vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesinin önemine dikkati çekti.

Yerel yönetimler ile kamu kurumları arasındaki işbirliğinin şehirlerin gelişiminde önemli rol oynadığını vurgulayan Sözer, misafirperverliğinden dolayı Dilsiz'e teşekkür etti.

Ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
500

