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Bilecik'te ağılda çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te ağılda çıkan yangın söndürüldü
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Bilecik'in Bayırköy beldesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bir ağılı kullanılamaz hale getirdi. Olayda can kaybı yaşanmazken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Bilecik'in Bayırköy beldesinde yangın çıkan ağıl kullanılamaz hale geldi.

A.İ'ye ait ağılda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edildi.

Boş ağıldaki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ağılın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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