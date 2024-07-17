Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Bayırköy beldesinde piknik ve mesire alanları yeşillendirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bayırköy beldesinde bulunan piknik ve mesire alanlarına yapılan düzenlemelerle çimler ekilerek yeşillendirildi. Alanlar, halkın hizmetine açılmak üzere tamamlandı.

Bilecik'in Bayırköy beldesinde piknik ve mesire alanlar yeşillendirildi.

Bayırköy'de bulunan piknik ve mesire alanlarında yeni düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemeler ile birlikte çimler ekilerek alanlar yeşillendirildi. Piknik ve mesire alanlar tekrardan halkın hizmetine açılmak üzere tamamlandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bayırköy Bilecik Çevre Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

 Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu

Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu

 Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

 Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title