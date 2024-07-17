Bilecik'te Bayırköy beldesinde piknik ve mesire alanları yeşillendirildi

Bilecik'in Bayırköy beldesinde piknik ve mesire alanlar yeşillendirildi.

Bayırköy'de bulunan piknik ve mesire alanlarında yeni düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemeler ile birlikte çimler ekilerek alanlar yeşillendirildi. Piknik ve mesire alanlar tekrardan halkın hizmetine açılmak üzere tamamlandı. - BİLECİK