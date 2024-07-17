Bilecik'te Bayırköy beldesinde piknik ve mesire alanları yeşillendirildi
Bilecik'in Bayırköy beldesinde bulunan piknik ve mesire alanlarına yapılan düzenlemelerle çimler ekilerek yeşillendirildi. Alanlar, halkın hizmetine açılmak üzere tamamlandı.
Bilecik'in Bayırköy beldesinde piknik ve mesire alanlar yeşillendirildi.
Bayırköy'de bulunan piknik ve mesire alanlarında yeni düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemeler ile birlikte çimler ekilerek alanlar yeşillendirildi. Piknik ve mesire alanlar tekrardan halkın hizmetine açılmak üzere tamamlandı. - BİLECİK