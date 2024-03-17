Bilecik'te çiftçilere ağaç budama eğitimi verildi.

Bilecik Vali Yardımcısı Şahin Arsal ve Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın katılımlarıyla Bayırköy beldesinde çiftçilere 'Meyve Ağaçlarında Budama Eğitimi' verildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından verilen eğitimde uygulamalar, sırasıyla düzenli bir şekilde yapılarak tanıtıldı. - BİLECİK