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Bilecik'teki minik öğrenciler Filistin'e yardım eli uzattı

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Bilecik'in Bayırköy beldesinde 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarını Filistin için bağışladı.

Bilecik Müftülüğüne bağlı Bayırköy 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'deki çocuklar için bağışlayarak herkese örnek oldu.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Filistin halkına destek olmak amacıyla başlatılan 'Özgür Filistin'in Yanındayız' yardım kampanyasına destekler artarak devam ediyor.Bu kapsamda Bilecik İl Müftülüğü Hamidiye 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrenciler de kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarıyla 'Özgür Filistin'in Yanındayız' kampanyasına destek oldu. Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi adına Filistin'e göndermek üzere kumbaralarını miniklerden teslim alan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, örnek davranışlarından dolayı minik öğrencileri tebrik etti.

Makamında öğrencileri kabul eden Müftü Ali Erhun, program sonunda hediye vererek minikleri kurslarına yolladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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