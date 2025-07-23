Bilecik'te Orman Yangını Yeniden Alevlendi

Bilecik'te Orman Yangını Yeniden Alevlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 4 gündür süren orman yangını rüzgarın etkisiyle Bayırköy sınırına kadar ulaştı. Vali Faik Oktay Sözer, Yangın Yönetim Aracı'ndan durumu takip ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğleden sonra yeniden başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle Bayırköy sınırına kadar ulaşırken, Vali Faik Oktay Sözer gelişmeleri Yangın Yönetim Aracı'nda takip ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine Geyve'den sıçrayan orman yangını sonrası bölgede 4 gündür aralıklarla devam eden yangında alevler merkeze bağlı Bayırköy beldesi sınırına dayandı. Paşalar Boğazı mevkiine kadar gelen alevler sonrası Vali Faik Oktay Sözer Yangın Yönetim Aracı'nda süreci yakından takip ediyor ve sahadaki koordinasyonu sağlıyor. Sözer, "Osmaneli'nde kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ali Koç transfer için uçağa atlayıp Portekiz'e gitti

Ali Koç transfer için özel uçağa atlayıp soluğu orada aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyoner safari patronu, 6 tonluk filin saldırısına uğrayarak feci şekilde can verdi

Milyoner safari patronu, 6 tonluk filin saldırısına uğrayarak feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.