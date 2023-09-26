Bilecik Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın Kayınpederi Vefat Etti

Bilecik Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın kayınpederi Hasan Bülbül hayatını kaybetti.

Yaman'ın eşi Ayşe Yaman'ın babası Hasan Bülbül vefat etti. Bülbül'ün cenazesi öğle namazına müteakip Osmanlı Camiinden kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine Yaman ve Bülbül ailelerinin yakınları ve sevenleri katıldı. - BİLECİK