Bilecik Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın Kayınpederi Vefat Etti
Bilecik Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın eşi Ayşe Yaman'ın babası Hasan Bülbül hayatını kaybetti. Bülbül'ün cenazesi Osmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında defnedildi.
Bilecik Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın kayınpederi Hasan Bülbül hayatını kaybetti.
Yaman'ın eşi Ayşe Yaman'ın babası Hasan Bülbül vefat etti. Bülbül'ün cenazesi öğle namazına müteakip Osmanlı Camiinden kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine Yaman ve Bülbül ailelerinin yakınları ve sevenleri katıldı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam