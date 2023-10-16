Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, genç çiftin düğününe katıldı

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın yeğeni Gülay ve Ahmet Burak çiftinin düğününe katılarak mutluluklarına ortak oldu.

Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Başkan Yaman, personeli olan Bayırköy Belediyesi Muhasebe Müdürü Şenay Çakır'ın yeğeni Gülay ve Ahmet Burak çiftinin düğüne katılarak, mutluluğuna ortak oldu. Genç çifte bundan sonraki hayatlarından mutluluklar dileyen Başkan Yaman, "Zeynep kızımızla Ahmet Burak oğlumuzun Bilecik'teki düğün törenlerine AK Parti Bayırköy Belde Kadın Kolları Başkanımız Şükran Ünal ve Belediye Meclis Üyemiz Ahmet Ünal ile birlikte katılıp genç çiftimize ömür boyu mutluluklar diledik" dedi. - BİLECİK