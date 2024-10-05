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CHP'li Belde Başkanı Uyuşturucu Operasyonunda Suçüstü Yakalandı

CHP'li Belde Başkanı Uyuşturucu Operasyonunda Suçüstü Yakalandı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Bayırköy'de yakalanan CHP'li belde başkanı Osman K. ile ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CKP) Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Bayırköy'de yapılan uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan CHP'li Belde Başkanı ile ilgili gereğinin yapıldığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Bayırköy'de jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında CHP'li Bayırköy Belde Başkanı Osman K. yasadışı olarak kenevir maddesi bakımı yaptığı esnada suçüstü yakalanmıştı. Olay sonrası Osman K. partisi tarafından görevden alınarak disiplin kuruluna sevk edilmişti. Konuyla ilgili Bilecik'te açıklama yapan Aytekin, olayın takip edildiğini belirterek, "Bazen bizim de içimizden bazı kişilerin, bazı yöneticilerin bu ve benzeri yanlış yollara saptığı, geçmişte de olduğu bir gerçek. 24 saat hayatlarında ne olduğunu kontrol eden bir mekanımız yok ama bu gibi durumlar ortaya çıktığında CHP o gün, o saat hemen aksiyon alır ve gereğini yapar. İl başkanımız o gün aramıştı. Derhal görevden alınmasını, derhal disiplin kuruluna sevk edilmesini, suçluysa partiyle ilişkin işine hızla kesilmesi talimatını verdik. O gün de yönetim kurulu toplanmış disiplin kuruluna sevk etmiş, kendisine tebliğ etmiş ve görevden alınmıştır. Bir başka arkadaşımızla belde başkanlığı görevine getirildi. Bu toplum adına, bizler için üzücü bir olay ama önemli olan burada CHP böyle bir olay karşısında ne yapıyor. Gereği yapılmıştır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Ensar Aytekin Uyuşturucu Politika Bayırköy bilecik 3-sayfa Hukuk Suç

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