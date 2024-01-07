Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Aile Hekimine Plaket Takdim Etti

Bilecik'in Bayırköy belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, il merkezine atanan aile hekimine plaket takdim ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belde sağlık ocağında görev yapan Aile Hekimi Muhammed Yasir Öztürk'ün Bilecik merkeze atanması sonucu plaket takdim ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi. Bayırköy Sağlık Ocağında görev yapan Dr. Muhammed Yasir Öztürk'e veda eden Başkan Yaman, "Görevini en iyi şekilde yapıp halkımızın gönlünde yer bulan Aile Hekimimiz Muhammed Yasir Öztürk'e teşekkür ediyorum. Bilecik merkeze atanması dolayısı ile kendilerine yeni görev yerinde başarılar diliyor, beldemiz adına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yolun hep açık olsun" dedi. - BİLECİK