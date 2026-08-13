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Bilecik'te orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

Bilecik'te orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
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Bilecik'in Bayırköy beldesinde saat 14.30'da çıkan orman yangını, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 4 helikopter, 15 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 4 su tankeri ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Adapazarı kara yolu üzerindeki ormanda başlayan yangında alevler kısa sürede yayıldı, ancak ekiplerin hızlı çalışması sayesinde büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bilecik'in Bayırköy beldesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bilecik- Adapazarı kara yolu üzerindeki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 helikopter, 15 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 4 su tankeri ve çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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