Bilecik'te Emekçiler İsyanda: Biz Bu Fabrikaları Sokakta Bulmadık, Peşkeş Çektirtmeyeceğiz

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) Bilecik'in Bayırköy Beldesi'nde faaliyet gösteren 47 yıllık Accuride Wheels Jant Fabrikası'nın kapatılarak satışa çıkartılma kararı, işçiler tarafından protesto edildi. Satış kararına tepki gösteren Birleşik Metal-İş Sendikası fabrika önünde eylem düzenledi. Birleşik Metal İş Genel Başkanı Özkan Atar ile CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün durumu "peşkeş" olarak nitelendirdi.

Bilecik'in Bayırköy Beldesi'nde faaliyet gösteren 47 yıllık Accuride Wheels Jant Fabrikası'nın kapatılarak satışa çıkartılacağı kararı sonrası işçiler fabrika önünde eylem yaptı. 194'ü Birleşik Metal-İş üyesi, 255 işçi işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. İşçiler ve sendika alınan satış kararına karşı çıkarak, üretimin ve istihdamın devamını talep etti.

"Bir başkasına çalıştırılmak üzere 8 milyon Euroya, 10 milyon Euroya satılabilecek bir fabrikanın 1 milyon Euroya bir hurdacıya satılmasını kabul etmiyoruz." diyen CHP Milletvekili Yaşar Tüzün konuşmasında şunları ifade etti:

"Yıllardır bu bölgeye hizmet eden, Türkiye'ye hizmet eden ve dünyaya ihracat yapan, gerçekten ekonomik olarak üst seviyede olan bir fabrikanın bugün bu noktada tartışılmasının büyük üzüntüsü içerisindeyim. Bu sorun Vezirhanlıların, Osmanelililerin, Bileciklilerin değil, bu sorun Türkiye'nin ekonomik sorunudur. Böylesine önemli bir fabrikanın ihracat yaparak daha fazla çalışması gerekirken, eğer ülkede yaşanan bir ekonomik kriz bu sanayi kuruluşunu vurmuş ise, bir başkasına çalıştırılmak üzere 8 milyon Euroya, 10 milyonEuroya satılabilecek bir fabrikanın 1 milyon Euroya bir hurdacıya satılmasını kabul etmiyoruz. Eğer bu fabrika 1 milyon Euroya satılacaksa, makineleri bu paraya satılacaksa, bu fabrikada 255 emekçi arkadaşım var. 195 tane alın teriyle çalışan emekçi arkadaşım var, 65 beyaz yakalı arkadaşım var. Biz her birimiz, bizler dahil olmak üzere, 180 bin Türk lirası verip bu makineleri, bu fabrikayı satın almaya hazırız."

"Bu fabrika defalarca ödüller almış, yüksek kalite standartlarını bugüne kadar devam ettirmiştir"

Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar ise konuşmasında şunları ifade etti:

"Bu fabrika gerek üretim kapasitesi anlamında, gerek makine parkuru anlamında, gerek verimliliği ve kalite anlamında, bugüne kadar hem yurt içi üretimlerinde hem de ihracat üretimlerinde ürünü her zaman kabul gören ve müşterileri tarafından defalarca ödüller almış, yüksek kalite standartlarını bugüne kadar devam ettirmiştir. Bugüne kadar müteakip defalar el değiştirmiş olmasına rağmen, dikkat edin, en son sahibi olan fon şirketi biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde, Meksika'da belli fabrikaların sahibi, Almanya ve Asya bölgesinde bizim fabrikamız da dahil olmak üzere on üç, on dört üretim tesisinin sahibi olarak faaliyet gösteriyorlar. Onlar sanayi kuruluşu olarak, sanayicilik yaparak bu faaliyeti sürdürmeyen bir sermaye kuruluşudur. Bunlar fon şirketleridir. Dünya üzerindeki emekçilerin alın teriyle ürettikleri değerlerden nemalanan ve küresel kapitalizm çerçevesinde, dünya üzerinde en çok kar ve getiri nereden ortaya çıkıyorsa, kendi finans kaynaklarını o ülkelere kaydırarak, bugün var yarın yok misali, kendi kasalarını dolduran, kendi banka hesaplarını dolduran yapılardır.

"Kendi sanayi ve istihdam devamlılığını sürdürebilmek için ilk başta Bilecik'teki bizim fabrikamızı gözden çıkarmaya kalkıyorlar"

Bugün dünyada bakıldığında, Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan seçim sonuçları itibarıyla ve öncesinden kendilerine göre aldıkları ekonomik tedbirlerle, kendi ülkelerinin sanayilerini korumak maksadıyla belli koruma duvarları örüyorlar, belki belli tedbirler alıyorlar. Diğer taraftan Almanya merkezli Avrupa-Asya yönetimi, bizim fabrikamızın içinde de dahil olduğu bu yönetim grubu, kendi ekonomik devamlılığını, kendi sanayi ve istihdam devamlılığını sürdürebilmek için ilk başta Bilecik'teki bizim fabrikamızı gözden çıkarmaya kalkıyorlar. Beyler, o Alexander mıdır, kimse o şirket yöneticileri, o şirketlerin kurtarma operasyonlarını yürüten Alman kayyumlarına da buradan sesleniyoruz: Biz bu fabrikaları sokakta bulmadık, peşkeş çektirtmeyeceğiz.

"Fabrikanın gelir-gider dengesi anlamında sürdürülebilir bir dengesi halen devam etmektedir"

Eğer ki bir satış süreci ve el değiştirme süreci ortaya çıkacaksa şu anda bizim fabrikamız bir iflas süreci içerisinde sevgili arkadaşlar, iflas etmesini hukuken gerektirecek bir durum söz konusu değil. Fabrikanın gelir-gider dengesi anlamında sürdürülebilir bir dengesi halen devam etmektedir. Fabrikaya daha düne kadar rulolarla, tırlarla üretim yapılmak üzere hammadde girişi devam ediyordu. Dünyanın en önemli otomotiv kuruluşları olan Iveco, Mar ve Scania gibi yurtdışındaki çok önemli markaların o fabrikanın çalışmasıyla ilgili her dakika haber kolladığını biliyoruz. Buranın yaptığı üretime ihtiyaçları olduğunu biliyoruz."