Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Ejder Meyvesi Üretimi Hızla Artıyor

Bilecik'te Ejder Meyvesi Üretimi Hızla Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bayırköy Beldesi'nde yaşayan Mehmet Kılıç, 210 metrekarelik serasında yılda beş kez ejder meyvesi hasadı gerçekleştiriyor. İklim ve toprak şartlarının ürüne olumlu yansıdığını belirten Kılıç, talebin yüksek olduğunu ve pazar sorunlarının olmadığını söyledi.

Bilecik'te 210 metrekare serada yılda 5 kere ejder meyvesi hasadı yapan Mehmet Kılıç, taleplere yetişemediğini ve pazar sorunu da olmadığı söyledi

Bilecik'in Bayırköy Beldesinde yaşayan ve berberlik yapan Mehmet Kılıç, internette gördüğü ejder meyvesini evinin bahçesinde tek bir fideyle yetiştirmeye başladı. Şimdi ise 210 metrekarelik serasında seri üretime geçen Kılıç, meyvenin bölgedeki iklim ve toprak şartlarına uyum sağladığını ve kalite olarak ana vatanından daha iyi olduğunu belirtti. Hedefi ise daha büyük bir sera yaparak üretimi artırmak olduğunu anlatan Kılıç, "Ben bu meyveyi internette gördüm merak saldım 4 sene öncesi. Daha sonra evimin önündeki bahçede ufak bir sera yapıp denedim ve meyvemiz oldu. Birkaç tane numune meyve aldık. Daha sonra bu bölgede iklimde meyve olabileceğini düşünerek 210 metrekare sera yaptık. Bu sene 4'cü senemiz maşallah şuan verimli günleri de geçti. İki senedir alıyorduk ama bu sene tam manasıyla verimli oldu" dedi.

"Bakımı gayet kolay, bir çapa kazma sürme derdi yok"

Bakımı gayet kolay, bir çapa kazma sürme derdi olmadığı anlatan Mehmet Kılıç, "Hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Tamamen büyük hayvan ve küçük hayvan gübresi kullanarak yetiştiriyoruz. Meyveye şuan insanların çok büyük bir ilgisi var birde bizim bölgemizde bu meyve olmadığı için daha hiç görmemiş daha hiç tatmış insanlar olduğu için ziyarete gelen çok arkadaşlar var" dedi.

"Genelde renklendirme amaçlı olduğu için kırmızı çeşitleri pastanelerde daha çok tercih ediyorlar"

Ejder meyvesinin 4 çeşidi olduğunu anlatan Kılıç, "Şimdi bunlarda çok çeşit var, ama bizim elimizde 4 çeşit var. Sarı cinsi olan var sarı ejder meyvesi, bunun içerisinde beyaz ve bunun içi de beyaz. Pembe ejder meyvesi bunun içerisinde de kırmızı içi kırmızı olan cinsimiz var, ayrıca bir de siyah olan cinsimiz var. Tabi hepsinin aroması çok farklı hepsinin vücuda faydaları farklı farklı tatları şeker oranları farkları. Bu yüzden elimizde 4 çeşit var. Genelde renklendirme amaçlı olduğu için kırmızı çeşitleri pastanelerde daha çok tercih ediyorlar. Sütlü tatlılarda yaş pastalarda kullanıyorlar. Beyaz olan cinsimizin şeker hastalarını dengeleme de tansiyon hastalarını dengelemede olduğu söyleniyor. Bu yüzden beyaz cinsimizi bu tür rahatsızlıkları olan daha fazla tercih ediyor" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım

Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi

 Bahçeli'den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir

Yeni kayyum sinyali mi verdi? Sarf ettiği cümle toplantıya damga vurdu

 ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

Trump mı Harrıs mi? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
Ankaralı Turgut entübe edildi

Ankaralı Turgut'tan üzücü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRUMP MI ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et! Aile hekimliği (sağlık ocağı) ne zaman açılacak? 5-6-7 Kasım sağlık ocakları çalışmıyor mu? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı ne zaman? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaralı Turgut entübe mi edildi? Ankaralı Turgut'un hastalığı nedir? ABD SEÇİMLERİ: ABD Başkanlık seçiminde kimin kazandığı ne zaman belli olacak? ABD YENİ BAŞKANI KİM OLDU? Harris mi Trump mı önde, 2024 ABD seçim sonuçları! EMEKLİ ZAMMI! SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşı zam tahminleri Azra Akın ne zaman dünya güzeli oldu? BİM 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 5 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? HAC KESİN KAYIT AÇILDI! Hac kesin kayıt işlemi nasıl yapılır? (E- DEVLET HAC KAYIT İŞLEMİ) ABD seçimleri nasıl yapılır? ABD seçim sistemi nedir, nasıl işliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.