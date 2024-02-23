Mustafa Yaman kimdir? AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman kim, nereli?

Ak Parti, Bilecik Belediye Başkan adayını açıkladı. Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı olarak belirlendi. Mustafa Yaman kimdir? Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman kim, nereli? Detaylar haberimizde...

MUSTAFA YAMAN KİMDİR?

Mustafa Yaman 1961 yılında Osmancık'ta doğmuş Türk bürokrattır. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1986 yılında Kütahya İlinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Bir yıl süre ile Belçika'da dil eğitimi gördü. Kaymakam Adaylığı stajı döneminde Ürgüp Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. Almus, Mazgirt, Bozova, Delice, Beypazarı ve Niksar ilçelerinde Kaymakamlık yaptı. İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatına Hukuk Müşavirliği, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 18 Mayıs 2007 tarihinde Tunceli Valiliğine atanmıştır. İçişleri Bakanlığının 10 Haziran 2009 tarihli 10030 numaralı yazısı ve Bakanlar Kurulunun 11 Haziran 2009 tarihli kararıyla Giresun Valiliği görevine atanmıştır. Bakanlar Kurulunun 12 Mart 2011 tarihli kararıyla Kırklareli Valiliği görevine atanmıştır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.