Bilecik'te İkiz Kavun ve Karpuz Görücüye Çıktı

Bilecik'te İkiz Kavun ve Karpuz Görücüye Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bayırköy Beldesi'nde çiftçiler, tarlalarında birbirine bitişik ikiz kavun ve karpuz hasat ederek hayrete düştü. İkiz karpuzun nadiren görüldüğü belirtildi.

Bilecik'te hasat edilen ikiz kavun ve karpuz görenleri hayrete düşürdü.

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesi Paşalar Boğazı mevkiinde 2 çiftçi hasat ettikleri tarlalarında birbirlerine bitişik ikiz kavun ve karpuzla karşılaştı. Bölgede karpuz üretim yapan bir çiftçi, "Bayırköy Paşalar Boğazındaki tarlamızda karpuz hasadına başladık. Karpuzlarımızı Eskişehir'deki bir markete gönderiyoruz. Gönderirken karpuzları yükleyen arkadaşlar şöyle bir karpuzla karşılaştı. Bu ikiz karpuz binde bir görülen bir olaydır. Toplayan arkadaşlar en son 3 sene önce görmüşler. Nadiren görülen bu olay tarlamızın bereketi olsun" dedi.

Paşalar Boğazı mevkiinde kavun tarlasında da ikiz kavun görülürken, sahibi "Bu da bizim ikiz kavunumuz" diyerek paylaşım yaptı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı

Kadınlarla zorla birlikte olduğunu anlattı, hemen evinden alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz ayı doğum destekleri hesaplara geçiyor! Bakan Göktaş duyurdu

Annelere 5 bin TL destek bugün hesaplara yatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.