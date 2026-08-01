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YHT hattında korkutan çalılık yangını

YHT hattında korkutan çalılık yangını
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Bilecik’in Bayırköy beldesinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı yakınında çıkan çalılık yangını paniğe neden oldu.

Bilecik'in Bayırköy beldesinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı yakınında çıkan çalılık yangını paniğe neden oldu.

Yangın, Bayırköy beldesi Fatih Mahallesi Çınarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, YHT hattında bulunan elektrik direğinden çıktığı değerlendirilen örtü ve çalılık yangını, yaklaşık 300 metrekarelik alanda etkili oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 jandarma asayiş timi, ilk müdahale araçları, su tankerleri ve arazözlerle müdahale edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu alevler çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının ardından Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bölgede soğutma çalışmalarına devam edildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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