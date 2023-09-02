Bayırköy Belediye Başkanı Yaz Kursu Öğrencilerine Sertifikalarını Takdim Etti

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, yaz kursuna katılan öğrencilere sertifikalarını takdim etti. Başkan Yaman, kursların bitmesiyle birlikte öğrencilere başarılarından dolayı sertifikalarını dağıttı ve bir sonraki yaz tekrar edileceğini belirtti.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, yaz kursuna katılan öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

Başkan Yaman yaz kurslarının bitmesiyle birlikte yaz kursuna gelen ve tüm yaz hem eğlenen hem öğrenen öğrencilere başarılarından dolayı sertifikalarını dağıttı. Yüzme, futbol, voleybol, taekwondo ve jimnastik kurslarının sona erdiğini bir sonraki yaz tekrar edeceğini belirten Başkan Yaman "Uzman eğitmenlerle açtığımız kurslarımız inşallah bir sonraki yaz tekrar edeceğiz. Her sene daha da gelişip sporu seven öğrencilerimizin yanında olacağız. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum" sözlerinde bulundu. - BİLECİK