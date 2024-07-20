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Bilecik'te Kaybolan Yaşlı Kadın Bulundu

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Bilecik'in Bayırköy beldesinde yaşayan alzheimer hastası 69 yaşındaki Maksude Ubuz, kaybolduktan sonra Osmaneli Vezirhan sınırı arasında sağ olarak bulundu.

Bilecik'in Bayırköy beldesinde geçtiğimiz gün kaybolan yaşlı kadın bulundu.

Bayırköy beldesinde yaşayan alzheimer hastası 69 yaşındaki Maksude Ubuz isimli kadın vatandaş geçtiğimiz gün öğleden sonra bulunduğu Akkaya mevkiinde tarlarında kaybolmuştu. Maksude Ubuz'un eşi Mahmut Ubuz polis ekiplerini arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye yaşlı kadını aramak için ekipleri sevk edilirken, yaşlı kadın Osmaneli Vezirhan sınırı arasında tavuk çiftliği yakınında vatandaşın ihbarı üzerine sağ olarak bulundu. Yaşlı kadın 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilirken, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Vezirhan Osmaneli Bayırköy Bilecik İnsan Hakları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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