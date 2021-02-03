Baraj doluluk oranları! İstanbul baraj doluluk oranlar! 2 Şubat 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?
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Baraj doluluk oranları! İstanbul baraj doluluk oranlar! 2 Şubat 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

03.02.2021 07:35 | Son Güncelleme: 03.02.2021 07:38
Baraj doluluk oranları! İstanbul baraj doluluk oranlar! 2 Şubat 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 2 Şubat Pazartesi 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 2 Şubat Baraj doluluk oranları! İstanbul Baraj doluluk oranlar! 2 Şubat 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Barajlardaki su seviyesinin önemli oranda azalmasıyla Melen ve Yeşilçay gibi İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan alınan su miktarı artırıldı. Peki 2 Şubat Salı İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

2 ŞUBAT İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul barajlarındaki su miktarı artmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 42,63'e yükseldi. Artışta son günlerdeki yağışların ve eriyen karların etkili olduğu belirtiliyor.

Kuraklık nedeniyle barajlardaki su miktarı 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü.

İŞTE BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

AA'da yer alan habere göre su miktarı Istrancalar'da yüzde 63.42, Terkos'ta yüzde 40.67, Sazlıdere'de yüzde 19.53, Alibey'de yüzde 52.07, Büyükçekmece'de yüzde 44.33, Ömerli'de yüzde 45.76, Darlık'ta yüzde 54.69, Elmalı'da yüzde 49.79, Kazandere'de yüzde 48.56 ve Pabuçdere'de yüzde 13.51 olarak kaydedildi.

SON 5 GÜNDE 61 MİLYON METREKÜP ARTTI

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı son 5 günde 61 milyon metreküp artış göstererek 359 milyon metreküp seviyesine yükseldi. İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 733 bin metreküp oldu.

SON 15 YILIN ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 1 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 89.50, 2007'de yüzde 55.37, 2008'de yüzde 25.50, 2009'da yüzde 50.78, 2010'da yüzde 97.45, 2011'de yüzde 90.21, 2012'de yüzde 67.10, 2013'te yüzde 77.21, 2014'te yüzde 33.12, 2015'te yüzde 86.52, 2016'da yüzde 75.76, 2017'de yüzde 84.88, 2018'de yüzde 73.63, 2019'da yüzde 90.38, 2020'de yüzde 56.98, 2021'de ise yüzde 41.30 olarak gerçekleşti.

GÜNCEL İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

BARAJLARIMIZIN SON 15 GÜN İÇİNDEKİ DOLULUK ORANLARI (%) 19 Ocak20 Ocak21 Ocak22 Ocak23 Ocak24 Ocak25 Ocak26 Ocak27 Ocak28 Ocak29 Ocak30 Ocak31 Ocak01 Şubat02 Şubat0204060
YılDoluluk OranıDoluluk Oranı
19 Ocak30,5230,52
20 Ocak30,7730,77
21 Ocak31,0431,04
22 Ocak31,3931,39
23 Ocak31,8931,89
24 Ocak32,3832,38
25 Ocak32,7832,78
26 Ocak33,3733,37
27 Ocak34,2234,22
28 Ocak36,9636,96
29 Ocak38,2938,29
30 Ocak38,8638,86
31 Ocak40,3940,39
01 Şubat41,3041,30
02 Şubat42,6342,63
60 BARAJLARIMIZIN SON BİR YILDAKİ AY SONLARI İTİBARİYLE ORTALAMA DOLULUK ORANLARI (%) 47,3660,4364,2366,5865,6860,7851,9041,9533,5227,2622,3240,3942,63
AyAy Sonu Doluluk Oranı
Şubat 2047,36
Mart 2060,43
Nisan 2064,23
Mayıs 2066,58
Haziran 2065,68
Temmuz 2060,78
Ağustos 2051,90
Eylül 2041,95
Ekim 2033,52
Kasım 2027,26
Aralık 2022,32
Ocak 2140,39
Şubat 2142,63
42,63 02 ŞUBAT TARİHLİ BARAJ DOLULUK ORANLARININ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (%) 67,1477,7133,0386,6775,8284,8473,6090,4057,2342,63
YılDoluluk Oranı
02.02.201267,14
02.02.201377,71
02.02.201433,03
02.02.201586,67
02.02.201675,82
02.02.201784,84
02.02.201873,60
02.02.201990,40
02.02.202057,23
02.02.202142,63
42,63 BARAJLARIMIZIN 02 ŞUBAT 2021 TARİHLİ DOLULUK ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (%) 46,7919,7919,8644,8652,1540,9962,4050,2154,8483,65
BarajDoluluk OranıTüm Barajların Doluluk Oranı Ortalaması
Ömerli46,7942.63
Pabuçdere19,7942.63
Sazlıdere19,8642.63
B.Çekmece44,8642.63
Alibey52,1542.63
Terkos40,9942.63
Kazandere62,4042.63
Elmalı50,2142.63
Darlık54,8442.63
Istrancalar83,6542.63
83,65
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