Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür

Bankacılık dünyasındaki alışılmadık teminatlar listesine Hong Kong’un lüks çantaları ve İspanya’nın Cristiano Ronaldo’yu teminat gösteren finansal hamlelerinden sonra şimdi de İtalyan peynirleri eklendi.

TEMİNATTA ‘PEYNİR’ DÖNEMİ

İtalya’nın Reggio Emilia kentinde faaliyet gösteren Credem Bank, altın külçelerini bir kenara bırakarak değeri 2 bin 500 doları bulan dev peynir tekerleklerini kredi teminatı olarak kabul etmeye başladı.

ÜRETİCİYE CAN SUYU OLDU

Dünyaca ünlü Parmigiano-Reggiano peyniri üreten çiftçiler için en büyük zorluk, ürünün değerini bulması için gereken 12 ila 36 aylık uzun olgunlaşma süreci. Bu süreçte üretim masraflarını karşılamakta zorlanan çiftçilerin imdadına yetişen banka, peynirlerin toplam değerinin yüzde 70 ile yüzde 80'ine kadar kredi sağlayarak üreticiye can suyu oluyor. Ağırlığı 40 kilogramı bulan ve piyasa bu dev peynirler, kredinin vadesi boyunca bankanın koruması altına alınıyor.

BANKA DEPOSU DEĞİL ADETA PEYNİR KALESİ

Bankanın Tagliate Genel Deposu, klasik bir kasadan ziyade ileri teknolojiyle donatılmış bir peynir mahzenini andırıyor. İklim kontrollü bu ortamda 300 bin adet peynir tekerleği profesyonel bir gözetim altında olgunlaşıyor.

Banka yetkilileri sadece evrak işleriyle değil, peynirin kalitesiyle de yakından ilgileniyor; uzmanlar özel çekiçlerle tekerleklere vurarak çıkan sesi dinliyor ve herhangi bir iç çatlak olup olmadığını kontrol ediyor.

Profesyonel bakım sayesinde standart depolarda yüzde 10’u bulan fire oranı banka bünyesinde yüzde 1’e kadar düşerken, hem bankanın riski minimize ediliyor hem de çiftçinin ürünü en ideal koşullarda değer kazanıyor.

DÜNYADAKİ TEK SIRA DIŞI ÖRNEK DEĞİL

Değeri zamanla artan ve özel koşullarda saklanması gereken varlıklar, finans dünyasında her zaman ilgi odağı olmaya devam ediyor. Credem’in peynir hamlesi, dünyadaki tek sıra dışı örnek değil; Hong Kong’daki bazı bankaların sınırlı üretim tasarımcı el çantalarını teminat kabul etmesi ve geçmişte bir İspanyol bankasının Avrupa Merkez Bankası’ndan kredi alırken Cristiano Ronaldo’yu teminat göstermesi, bankacılık tarihinin en ilginç notları arasındaki yerini koruyor.

