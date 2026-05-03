Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i derbide 3 puana uzandı

Ukrayna Premier Lig'in 26. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev, derbide karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Shakhtar Donetsk, geriden gelerek 2-1 kazandı.

SHAKHTAR DONETSK GERİDEN GELDİ

Dinamo Kiev, 13. dakikada Matviy Ponomarenko'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve devreyi önde tamamladı. Shakhtar Donetsk, 50. dakikada Lucas dos Santos Ferreira ve 68. dakikada Lassina Traore'nin golüyle öne geçti. Dinamo Kiev'in 85. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

ARDA TURAN ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, 63 puana yükselerek ligin bitimine 4 hafta kala en yakın takipçisi LNZ Cherkasy'nin 10 puan önünde lider olarak yer aldı. Dinamo Kiev ise 47 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Shakhtar Donetsk, SK Poltava ile deplasmanda karşılaşacak. Dinamo Kiev, sahasında LNZ Cherkasy ile karşı karşıya gelecek.