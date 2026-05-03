Haberler

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i derbide 3 puana uzandı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i derbide 3 puana uzandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Premier Lig'de Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Shakhtar Donetsk, 63 puana yükselerek ligin bitimine 4 hafta kala en yakın takipçisi LNZ Cherkasy'nin 10 puan önünde yer aldı.

Ukrayna Premier Lig'in 26. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev, derbide karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Shakhtar Donetsk, geriden gelerek 2-1 kazandı.

SHAKHTAR DONETSK GERİDEN GELDİ 

Dinamo Kiev, 13. dakikada Matviy Ponomarenko'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve devreyi önde tamamladı. Shakhtar Donetsk, 50. dakikada Lucas dos Santos Ferreira ve 68. dakikada Lassina Traore'nin golüyle öne geçti. Dinamo Kiev'in 85. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

ARDA TURAN ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, 63 puana yükselerek ligin bitimine 4 hafta kala en yakın takipçisi LNZ Cherkasy'nin 10 puan önünde lider olarak yer aldı. Dinamo Kiev ise 47 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Shakhtar Donetsk, SK Poltava ile deplasmanda karşılaşacak. Dinamo Kiev, sahasında LNZ Cherkasy ile karşı karşıya gelecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

Muhittin Böcek'in gözaltındaki gelini hakkında karar
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 15 yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yeraltı' setinde 'koku' iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü

Seti durduran "koku" krizi! Ünlü oyuncu ateş püskürdü
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi
Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

Milyonların izlediği organizasyona damga vuran an
Korkunç kazada can veren kişi eski vekilin iş insanı yeğeni çıktı

Alev alan otomobilde hayatını kaybeden kişi bakın kim çıktı
'Yeraltı' setinde 'koku' iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü

Seti durduran "koku" krizi! Ünlü oyuncu ateş püskürdü
Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür

Bankacılıkta çığır açacak kampanya! Bunu getirine kredi yağıyor
Eşinin sosyal medya açmasına sinirlenip pompalı tüfekle dehşet saçtı

Kayınpederinin evini pompalıyla bastı! Saldırının nedeni akılalmaz