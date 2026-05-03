Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu

Gaziantep ve Şanlıurfa'da şiddetli sağanakla birlikte gelen süper hücre fırtınası hayatı durma noktasına getirdi.

GÜNEŞ PANELİNİN DEVRİLDİĞİ OTOMOBİLDE CAN VERDİ

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde saat 16.50 sıralarında etkili olan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu ve fırtına sonucu bir binanın çatısından kopan güneş paneli, otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilde bulunan Nur Çakmak (22) ağır yaralandı. Vatandaşların ve polislerin çabalarıyla otomobilden güçlükle çıkarılan Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞANLIURFA'DA 28 KİŞİ YARALANDI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle hastanede de hasar meydana gelirken, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde toplam 28 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan, fırtına sırasında Karşıyaka Camisi'nin minaresi de yıkıldı. Fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerleri de zarar gördü, ağaçlar devrildi. Trafikte aksaklıkların yaşandığı ilçede güvenlik tedbirleri artırıldı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Şıldak, hastanede tedavi gören yaralıları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

GAZİANTEP'TE OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ

Gaziantep’te öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, dolu ve rüzgarın etkisiyle kent genelinde çok sayıda binanın çatısı uçtu. Ağaçların devrilip dere yataklarının da taşması sonucu birçok noktada su birikintisi oluştu. Sağanak yağış ve doluya yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye Olimpik Hazırlık Merkez binasının çatısının çökmesi sonucu ortalık harabeye döndü. Merkezde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulans ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi.

Ayrıca Şahintepe Mahallesi Teleferik Parkı yanında konteynerin yıkılması sonucu 2 kişi, Oğuzeli Caddesi çatı uçması sonucu 2 kişi, İbrahimli Mahallesi Erikçe yolu çatı uçması sonucu 1 kişi, Göksuncuk Mahallesi elektrik şantiyesinde fırtınaya bağlı trafik kazası 2 yaralı, Gaziler Mahallesi konteyner yıkılması 1 yaralı, İkonova konutları market önünde aracın üzerine tente düşmesi sonucu 2 kişi, Çamlıtepe Mahallesi fırtınada yüksekten düşme sonucu 1 kişi, Yeşilvadi Konutları önünde su birikintisinde oluşan kaza su sonucu da 2 kişi ve adresleri öğrenilemeyen noktalarda yaşanan kazalarla birlikte taplam yaralananların sayısı 23’e ulaştı.

DERE YATAKLARI TAŞTI YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Gaziantep’te Perilikaya Mahallesi havaalanı yolu üzerinde bulunan dere yatağı taştı. Taşan su yollarda Göleler oluşturdu. Dere yatağından taşan suların şiddeti ile araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı noktalarda itfaiye ve polis ekipleri arızalanan araçlar için takviye hizmet sundu.

VATANDAŞLAR AVM’LERE SIĞINDI

Kent genelinde ani bastıran sağanak yağış ve dolunun etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Benzin istasyonu ve AVM’lere sığınan vatandaşlar yağmurun dinmesini bekledi. Dolu’nun da etkili olduğu hava olaylarında araçlar da zarar gördü.

ZİNCİRLEME KAZA YAŞANDI

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yoğun yağışın etkisiyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kentte etkili olan süper hücre fırtınası ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Valiliği, "İlimizde öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle bazı bölgelerde olumsuzluklar yaşanmıştır. Şu an itibarıyla Alleben Deresi’nde meydana gelen taşkın riski büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, durum ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Şehrimizin farklı noktalarında olumsuz hava koşullarından etkilenen bazı vatandaşlarımız hafif şekilde yaralanmış, gerekli müdahaleler ilgili ekiplerimizce süratle gerçekleştirilmiştir. Genel itibarıyla şehir içi trafik akışı büyük ölçüde sorunsuz şekilde devam etmektedir. Emniyet, Jandarma, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimize bağlı ekipler sahada aktif olarak görev yapmakta; gelen ihbarları titizlikle değerlendirerek, yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etmektedir. Meteorolojik değerlendirmelere göre sağanak yağışın 4 Mayıs 2026 sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" dedi.

KİLİS

Kentte öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Caddelerdeki su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Öte yandan Kilis'in Musabeyli ilçesinde de sağanak etkili oldu.