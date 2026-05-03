4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde devam eden çalışmaları inceledi. 200 kilometre hıza uygun inşa edilen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi ile yaklaşık 6,5 saat olan seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek.

  • Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi 312 kilometre uzunluğunda ve 200 km/s hıza uygun inşa ediliyor.
  • Proje ile 6,5 saatlik seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek; yılda 3 milyon yolcu ve 37 milyon ton yük taşınması öngörülüyor.
  • Tarsus'ta 2 bin 400 metrelik bölüm yeraltına alınacak; hat ileride Ovaköy üzerinden Basra Körfezi'ne uzanan Kalkınma Yolu Projesi'ne entegre olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin Tarsus tünel geçişinde yürütülen  Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

2 BİN 400 METRELİK BÖLÜM TAMAMEN YERALTINA ALINACAK

İncelemelerinin ardından Uraloğlu, gazetecilere, projenin Mersin'den başlayıp Gaziantep'e kadar giden 312 kilometrelik hızlı demir yolu hattından oluştuğunu söyledi. Projenin hem kuzeye hem de doğuya doğru devamını planladıklarını anlatan Uraloğlu, projenin Tarsus geçişindeki çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, projenin Tarsus merkezinden geçen bölümüyle ilgili bilgi vererek, şöyle konuştu: "Demir yolumuz esasında şehrimizi bir anlamda ikiye bölen bir yapıya sahip. Daha çok hemzemin geçitlerin bulunduğu bir bölge. Biz burada yaptığımız değerlendirmede hem şehrin içerisinde insanımız bavuluyla yürüyüp istasyona gitsin, oradan trene binsin hem de mümkün olduğu kadar hayatı bölmesin düşüncesiyle, 2 bin 400 metrelik bir bölümü tamamen yeraltına alarak, üstündeki kesimi hayatın bütünleşmesine, sosyal faaliyetlerinin yapılmasına imkan sağlayacak bir alan haline getirmiş olduk."

Söz konusu hizmetle 90-100 bin metrekarelere varan bir alanı kazandıklarına dikkati çeken Uraloğlu, bu yatırımın kıymetli bir imalat olduğunu ifade etti.

"OVAKÖY'DEN FAV LİMANI'NA, BASRA KÖRFEZİ'NE KADAR GİDECEK OLAN BİR HATTAN BAHSEDİYORUZ"

Mersin'de bütün ulaşım modlarında çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Demir yolunda inşallah Mersin ile Adana arasını bu senenin sonunda bitirerek önümüzdeki senenin ilk aylarında testlerini yapıp hizmete açmayı planlıyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, projenin aynı zamanda kuzeye doğru da gideceğini, mevcutta bir hattın olduğunu belirterek, "Aksaray-Ulukışla Yenice arasındaki hızlı tren hattının ihalesini yaptık. İlk etapta baktığımızda Gaziantep'ten başlayıp Kapıkule'ye kadar giden ama ilerleyen zamanda da Güneydoğu'dan Ovaköy'den Fav Limanı'na, Basra Körfezi'ne kadar gidecek olan bir hattan bahsediyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

KALKINMA YOLU PROJESİ İLE ENTEGRE OLACAK

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi sadece bölgesel bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda Türkiye'yi uluslararası lojistik ağlara entegre edecek stratejik bir koridorun parçası olacak.

Söz konusu hat, ilerleyen süreçte Ovaköy üzerinden Basra Körfezi'ne kadar uzanan Kalkınma Yolu Projesi ile entegre olacak ve bu entegrasyonla Fav Limanı'na gelen yükler, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak. Mersin Limanı ise bu sürecin Akdeniz'e açılan en önemli lojistik kapılarından biri olarak öne çıkacak.

YAKLAŞIK 6,5 SAAT OLAN SEYAHAT SÜRESİ 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

200 kilometre hıza uygun inşa edilen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi ile yaklaşık 6,5 saat olan seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Proje tamamlandığında yılda ortalama 3 milyonun üzerinde yolcu ve 37 milyon ton civarında yük taşıması öngörülüyor.

Kaynak: AA
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Ne zaman bitecek onu da söyleseydiniz 2 sene dediniz 5 yıl oldu tık yok

Haber YorumlarıLeven Ergün:

KAÇ ÇUF ÇUF GARANTİLİ İHALE

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

