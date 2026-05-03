Kasımpaşa kümede kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, Kocaelispor ile evinde 1-1 berabere kaldı ve kümede kalma yolunda önemli bir adım attı. Kasımpaşa, gelecek hafta 1 puan alması halinde ligde kalmayı garantileyecek.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 sona erdi.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ 

Kasımpaşa, 2. dakikada Adrian Benedyczak ile öne geçerken, Kocaelispor, 23. dakikada Dan Agyei ile skora denge getirmeyi başardı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı. 

KASIMPAŞA AVANTAJI ELDE ETTİ

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa puanını 32'ye yükseltti ve bitime 2 hafta kala küme düşme hattıyla arasındaki farkı 4 puana çıkardı. Kocaelispor ise puanını 37 yaptı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kasımpaşa, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, 1 puan alması halinde ligde kalmayı garantileyecek. Kocaelispor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

