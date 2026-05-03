Sami Uğurlu'dan Galatasaray'a gözdağı

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile golsüz berabere kalan Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, gelecek hafta oynanacak Galatasaray mücadelesinde puan ve puanlar almak için mücadele edeceklerini ifade etti.

Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kalan Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu maç sonunda açıklamalarda bulundu. 

''SÜRPRİZLER FUTBOLDA ÇOK FAZLA OLUYOR''

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçı hakkında konuşan Sami Uğurlu, ''Büyük takımlara karşı deplasmanda oynamak başlı başına çok zor. Galatasaray'ın kazandığında şampiyon olacakları bir maç. Bizim için çok zor olacak ama biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Sürprizler futbolda çok fazla oluyor.'' dedi.

''G.SARAY'DAN EN AZINDAN 1 PUAN ALMAK İSTİYORUZ''

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, ''90 dakika mücadelemizi ortaya koyup, en azından 1 puan almak istiyoruz. Oradan alacağımız 1 puan sonrasında bize Kocaelispor maçında avantaj sağlayacak. Dediğim gibi, Galatasaray ve Kocaelispor maçları çok zor olacak. Puan ve puanlar almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTaner Ozkan:

Galatasaraya gelince bi tarafiniz kalkar

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

