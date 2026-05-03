Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta aniden bastıran sağanak ve fırtına, bölgede büyük hasara yol açtı. Gaziantep’te şiddetli rüzgar nedeniyle binaların çatıları araçların üzerine uçarken, bir hastanenin dış cephe kaplaması fırtınada tamamen parçalandı. Vatandaşlar ceviz büyüklüğündeki doludan araçlarını korumak için battaniye ve kilimlerle seferber oldu. Kahramanmaraş’ın kırsal kesimlerinde ise toprak kaymaları meydana geldi.
Gaziantep'te öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti.
HAZIRLIKSIZ YAKALANAN VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar panik yaşarken, bazı vatandaşlar araçlarını korumak için kapalı alanlara ve emniyet noktalarına sığındı.
Bazı vatandaşlar ise otomobillerinin üzerini battaniye ve kilimlerle kapatarak doludan korumaya çalıştı.
ÇATILAR UÇTU, ARAÇLAR YOLLARDA KALDI
Rüzgarın etkisiyle bazı binaların çatısı uçarak sokaktaki araçların üstüne düştü. Adeta göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Bazı araçlar mahsur kaldı.
BOSSAN HASTANESİNE BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ
Bossan Hastanesi de fırtınadan nasibini aldı. Hastanenin dış cephe yalıtımı büyük zarar gördü.
KAHRAMANMARAŞ'TA MANZARA AYNI
Kahramanmaraş'ta da kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışın etkili olduğu saatlerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
KIRSAL BÖLGELERDE HEYELANLAR YAŞANDI
Kırsal bölgelerde ise yağışla birlikte zeminin yumuşaması nedeniyle yer yer küçük çaplı toprak kaymaları yaşandı. Sağanak yağmurdan kaçmaya çalışan vatandaşlar saçak ve otobüs duraklarının altına sığındı.
Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağmur sonra etkisini yitirdi.