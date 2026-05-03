Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta aniden bastıran sağanak ve fırtına, bölgede büyük hasara yol açtı. Gaziantep’te şiddetli rüzgar nedeniyle binaların çatıları araçların üzerine uçarken, bir hastanenin dış cephe kaplaması fırtınada tamamen parçalandı. Vatandaşlar ceviz büyüklüğündeki doludan araçlarını korumak için battaniye ve kilimlerle seferber oldu. Kahramanmaraş’ın kırsal kesimlerinde ise toprak kaymaları meydana geldi.

  • Gaziantep'te sağanak ve fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, yollar göle döndü.
  • Bossan Hastanesi'nin dış cephe yalıtımı fırtınada büyük zarar gördü.
  • Kahramanmaraş'ta sağanak yağış cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu, kırsalda küçük çaplı toprak kaymaları yaşandı.

Gaziantep'te öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti.

HAZIRLIKSIZ YAKALANAN VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar panik yaşarken, bazı vatandaşlar araçlarını korumak için kapalı alanlara ve emniyet noktalarına sığındı.

Bazı vatandaşlar ise otomobillerinin üzerini battaniye ve kilimlerle kapatarak doludan korumaya çalıştı.

ÇATILAR UÇTU, ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

Rüzgarın etkisiyle bazı binaların çatısı uçarak sokaktaki araçların üstüne düştü. Adeta göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Bazı araçlar mahsur kaldı.

BOSSAN HASTANESİNE BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Bossan Hastanesi de fırtınadan nasibini aldı. Hastanenin dış cephe yalıtımı büyük zarar gördü.

KAHRAMANMARAŞ'TA MANZARA AYNI

Kahramanmaraş'ta da kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışın etkili olduğu saatlerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

KIRSAL BÖLGELERDE HEYELANLAR YAŞANDI

Kırsal bölgelerde ise yağışla birlikte zeminin yumuşaması nedeniyle yer yer küçük çaplı toprak kaymaları yaşandı. Sağanak yağmurdan kaçmaya çalışan vatandaşlar saçak ve otobüs duraklarının altına sığındı.

Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağmur sonra etkisini yitirdi. 

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumları
Murat ÇAMUR:

ŞAŞIRDIK MI ASLA HASTAHANELERDE HEP ÇÜRÜK MALZEME KULLANMIŞLAR NİĞDE DEVLET HASTANESİNİN ÇATISI AKIYOR.

