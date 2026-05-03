Haberler

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik açılan "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, rüşvet soruşturmasında tutuklandı.

ZUHAL BÖCEK HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Böcek'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Böcek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer iki şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında aday olmasına ilişkin "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda Zuhal Böcek ve 2 şüpheli polis ekiplerince 30 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 15 yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü

Mayısta kara kışı yaşıyorlar! Görüntüler İstanbul'un komşu şehrinden
Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu

Askerlerini tatbikata gönderdi, bin pişman oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güneş doğduğu gibi yola çıkıyor, topraktan gözünü ayırmadan arıyorlar

Güneş doğduğu gibi yola çıkıyor, topraktan gözünü ayırmadan arıyorlar
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi
Korkunç kazada can veren kişi eski vekilin iş insanı yeğeni çıktı

Alev alan otomobilde hayatını kaybeden kişi bakın kim çıktı
'Yeraltı' setinde 'koku' iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü

Seti durduran "koku" krizi! Ünlü oyuncu ateş püskürdü
Güneş doğduğu gibi yola çıkıyor, topraktan gözünü ayırmadan arıyorlar

Güneş doğduğu gibi yola çıkıyor, topraktan gözünü ayırmadan arıyorlar
Dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı

Dünya futbolunun efsane ismi hastaneye kaldırıldı
Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandı

ABD ve İran'ın inadı, Putin'e yaradı! Kasayı parayla doldurdular