Miami Grand Prix'sinde kazanan Kimi Antonelli

Formula 1'de sezonun 4. yarışı Miami Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı.

Formula 1'de sezonun 4. yarışı olan Miami Grand Prix'siyle 5 bin 412 metrelik Uluslararası Miami Pisti'nde 57 tur üzerinden yapıldı. 

MİAMİ'DE ZAFER ANTONELLI'NİN

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli 1:33:19.273 derecesiyle damalı bayrağı gören ilk isim oldu. Yarışı McLaren'den Lando Norris ikinci, takım arkadaşı Oscar Piastri de üçüncü olarak tamamladı. Kimi Antonelli, Çin ve Japonya'dan sonra üst üste üçüncü zaferini elde etti. Formula 1'de bir sonraki yarış 22-24 Mayıs'ta Kanada'da yapılacak.

Miami Grand Prix'si sonrasında pilotlar ve takımlarda ilk 5 şöyle:

Pilotlar:

  • 1 - Kimi Antonelli (İtalya): 100
  • 2 - George Russell (Büyük Britanya): 80
  • 3 - Charles Leclerc (Monako): 63
  • 4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 51
  • 5 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 49

Takımlar:

  • 1 - Mercedes: 180 puan
  • 2 - Ferrari: 112 puan
  • 3 - McLaren: 94 puan
  • 4 - Red Bull: 30 puan
  • 5 - Alpine: 21 puan
