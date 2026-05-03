40 yaşındaki Podolski, Gornik Zabrze ile 54 yıl sonra bir ilki yaşayarak futbola veda etti

Eski Galatasaraylı yıldız Lukas Podolski, aktif futbolculuk kariyerini çocukluk hayallerini süsleyen kulüpte, tarihi bir başarıyla noktaladı. 40 yaşındaki efsane isim, Polonya ekibi Gornik Zabrze formasıyla Polonya Kupası’nı kaldırarak futbol tarihine geçti.

54 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Polonya Kupası finalinde Rakow Czestochowa ile karşılaşan Gornik Zabrze, sahadan 2-0’lık net bir skorla galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü. Polonya ekibi, tam 54 yıl sonra (en son 1972) Polonya Kupası’nı kazanırken, 38 yıldır süren genel kupa hasretine de Podolski’nin veda maçında son vermiş oldu.

5 FARKLI ÜLKEDE 5 FARKLI KUPA

Podolski, bu son başarısıyla birlikte kariyerine eşsiz bir istatistik ekledi. Alman yıldız, profesyonel kariyeri boyunca forma giydiği 5 farklı ülkede de yerel kupa kazanma başarısı göstererek kırılması güç bir rekora imza attı.

2008 (Almanya): Bayern Münih - DFB-Pokal

2014 (İngiltere): Arsenal - FA Cup

2016 (Türkiye): Galatasaray - Türkiye Kupası

2019 (Japonya): Vissel Kobe - Emperor's Cup

2026 (Polonya): Gornik Zabrze - Puchar Polski

FUTBOLA VEDA ETTİ

Kariyerini çocukluk aşkı olan Gornik Zabrze’de bitirme sözünü tutan Podolski, final mücadelesinin 89. dakikasında oyuna girerek taraftarlarının alkışları eşliğinde profesyonel futbol yaşantısına son noktayı koydu. 40 yaşındaki efsane, hem kulübünün tarihini değiştirdi hem de kariyerini zirvede tamamladı.