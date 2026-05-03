Akdeniz derbisinde kazanan yok

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Akdeniz derbisinde Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor, golsüz berabere kaldı. Antalyaspor'da sarı kart görerek cezalı duruma düşen Soner Dikmen, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Trendyl Süper Lig'in 32. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren Akdeniz derbisinde Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. 

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 29 puana yükseldi ve kümede kalma umutlarını sürdürdü. Corendon Alanyaspor ise 34 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor, lider Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

Öte yandan Antalyaspor'da sarı kart görerek cezalı duruma düşen Soner Dikmen, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek. 

