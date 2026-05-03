Fenerbahçe'ye transfer olacak olan Ogbogu, takımına gözyaşlarıyla veda etti

Önümüzdeki sezon Fenerbahçe Medicana forması giyecek olan Ogbogu, Eczacıbaşı Dynavit maçının ardından VakıfBank'a gözyaşlarıyla veda etti.

VakıfBank Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Avrupa kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde 66. sezonun şampiyonu, İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan final maçında belirlendi. Organizasyon tarihinde iki Türk takımının ikinci kez finalde karşılaştığı müsabakada VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 25-20, 25-21, 21-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yendi ve namağlup kupaya uzandı. Sarı-siyahlı ekip, 10. kez mücadele ettiği finalde dolu tribünler önünde 7. kez mutlu sona ulaştı.

OGBOGU GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ 

Önümüzdeki sezon Fenerbahçe Medicana forması giyecek olan Ogbogu, mücadelenin ardından VakıfBank'a gözyaşlarıyla veda etti. Yıldız oyuncu, takım arkadaşlarıyla tek tek vedalaşarak oldukça duygusal anlar yaşadı. 

Cemre Yıldız
