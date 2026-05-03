Mbappe ve Ester Exposito'nun İtalya tatili Real Madrid'i karıştırdı

Real Madrid’in dünyaca ünlü Fransız yıldızı Kylian Mbappe, bu kez saha içerisinde değil, saha dışındaki özel hayatıyla gündeme bomba gibi düştü.

İTALYA TATİLİ REAL MADRID'İ GERDİ

Fransız yıldızın, gelecek hafta oynanacak kritik El Clasico mücadelesi öncesinde ünlü oyuncu Ester Exposito ile İtalya’da tatil yaparken görüntülenmesi, Madrid soyunma odasında soğuk rüzgarlar estirdi. İtalya'da baş başa vakit geçiren Mbappe ve Exposito çifti, objektiflerden kaçamadı. Bu romantik kaçamağın zamanlaması, Real Madrid camiası içerisinde büyük bir tartışma yarattı.

''AYRICALIK'' RAHATSIZLIĞI

İspanyol medyasında yer alan habere göre; Sezonun en kritik virajlarından biri olan Barcelona maçı öncesi Mbappe’nin tatile gitmesi takım içerisinde tepkilere neden oldu. Mbappe'nin takımla olmaması ve tatile gitmesi takımdaki bazı futbolcularda rahatsızlık yarattığı iddia edildi. Bazı oyuncuların, yönetimin ve teknik heyetin Mbappe’ye tanıdığı esnekliğin takım içi dengeleri bozduğunu düşündüğü öne sürüldü.