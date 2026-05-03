Abdullah Gül ile ilgili 'adaylık' iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanı adayları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adaylarının ismini paylaştıklarında 86 milyonun "Oh be" diyerek rahatlayacağını belirten Arıkan, toplumun tamamını kucaklayacak bir isimle yola çıkacaklarını ifade etti. Bu sözlerin ardından siyaset kulislerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ismi yeniden güçlü bir şekilde konuşulmaya başlandı.

"ABDULLAH GÜL'ÜN YENİDEN ADAYLIK NİYETİ YOK"

Suriçi Grubu’nun “Siyaset, ekonomi, medeniyet buluşmaları” başlığıyla düzenlediği toplantıların konuğu olan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’tan net bir yanıt geldi. Gazete Pencere'den Can Bursalı'nın haberine göre Arınç, Abdullah Gül'ün yeniden aday olmak gibi bir niyetinin veya hazırlığının bulunmadığını söyledi.

Arınç, "Hüseyin Çelik, Haşim Kılıç gibi arkadaşlarımız demokrasi buluşmaları yapıyorlar. Ama bir parti gündemleri yok. Abdullah Gül de bu konuların içinde kesinlikle yok" ifadelerini kullandı.

